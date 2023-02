Imposta di bollo su fattura elettronica: scadenza e codici tributo F24

È in scadenza il 28 febbraio 2023 il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2022.

Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2022. Chi deve assolvere all’adempimento, è tenuto a versare il dovuto entro il 28 febbraio 2023, effettuando il pagamento in un’unica soluzione.

Come versare l’imposta di bollo

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatoria l’imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta stessa, come previsto dal D.M. 17 giugno 2014.

Fatture elettroniche: guida e FAQ 29 Novembre 2022 Per quanto riguarda la modalità di versamento dell’imposta per le fatture relative nel quarto trimestre 2022, è possibile utilizzare il servizio online presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA / intermediario predisposta sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale.

È anche possibile utilizzare il Modello F24 in modalità solo telematica, così come il Modello F24-EP per quanto concerne gli Enti pubblici.

Codici tributo

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato i vari codici tributo da utilizzare:

2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;

2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;

2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.