Online le tabelle ACI 2025: le nuove tariffe e come si applicano per rimborsi chilometrici e fringe benefit di auto e veicoli ad uso promiscuo sul lavoro.

Pubblicate le tabelle ACI 2025 per il rimborso chilometrico ai dipendenti e per il calcolo del fringe benefit (compenso in natura) sui veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo (articolo 164, comma 1 del Tuir).

Si tratta delle tariffe nazionali per determinare benefit e costi di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate come ogni anno dall’ACI (in base all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314), pubblicate nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo come utilizzarle per quantificare rimborsi auto ai dipendenti.

Tabelle ACI 2025: quali sono e come si usano

Le tariffe sono state aggiornate come ogni dal Ministero delle Finanze, con effetto dal periodo d’imposta a partire dal 1° gennaio 2025. Riguardano le autovetture in produzione e fuori produzione differenziando tra le diverse modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-GPL e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in), motoveicoli e autocaravan.

Nelle Tabelle ACI 2025, per ogni veicolo, i valori sono calcolati in base a marca, alimentazione e categoria. Le categorie sono le seguenti:

Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina in produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio in produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina GPL in produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina in produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio in produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in in produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli elettrici in produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli benzina fuori produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio fuori produzione, Fringe benefit 225 autoveicoli benzina-GPL, benzina-metano, e metano esclusivo fuori produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in fuori produzione, Fringe benefit 2025 autoveicoli elettrici fuori produzione, Fringe benefit 2025 motoveicoli, Fringe benefit 2025 autocaravan.

Cosa sono i rimborsi chilometrici?

I rimborsi chilometrici sono benefit concessi al dipendente per l’utilizzo del veicolo proprio usato in modo promiscuo, ossia per svolgere anche attività di lavoro. Nell’indennità chilometrica non sono in genere compresi pedaggi autostradali e tariffe dei parcheggi ma piuttosto seguenti costi proporzionali: carburante; pneumatici; riparazioni e manutenzione; quota ammortamento capitale; quota interessi sul capitale investito; assicurazione RCA; tassa automobilistica.

Come si calcola il fringe benefit sui rimborsi km?

Per il calcolo del fringe benefit , dal 1° gennai0 2025 è necessario prendere in considerazione il costo chilometrico (15mila KM) e la tipologia di alimentazione (non più sulle emissioni inquinanti) dei veicoli.

I reddito aggiuntivo da tassare è pari al 50% della soglia forfettaria indicata nella tabella ACI per i veicoli alimentati a diesel, benzina o GPL. Di contro, per le auto elettriche si paga il 10% del costo chilometrico, che sale al 20% per le auto ibride plug-in.

Dividendolo per 12 si ottiene il valore del fringe benefit mensile da erogare al dipendente.

Cosa comprendono i costi chilometrici ACI?

Il rimborso chilometrico comprende sempre le spese proporzionali (dirette o indirette sostenute dal dipendente e che aumentano con l’aumentare del tragitto percorso, come carburante, usura del veicolo e gomme) ma non sempre anche le spese non proporzionali, ossia non riconducibili al trasporto (s.: pedaggi autostradali).

Fringe benefit auto aziendale: come funziona?

Per utilizzo di un veicolo ad uso promiscuo, il fringe benefit concesso al dipendente è variabile in base all’aimentazione del veicolo per una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, sulla base del costo chilometrico stabilito dalle Tabelle ACI.

Come calcolare rimborso chilometrico ACI?

Per calcolare i costi chilometrici per i rimborsi a dipendenti e collaboratori che utilizzano un veicolo proprio per svolgere attività di lavoro, si parte dall’importo indicato nelle Tabelle ACI per ciascun modello di auto, secondo l’alimentazione: bisogna prendere il valore indicato nella relativa colonna e moltiplicarlo per i chilometri percorsi; si ottiene così il rimborso in euro.

Come si calcola il costo per km?

Prendendo come riferimento la Tabella ACI relativa alla tipologia di veicolo, bisogna individuare il modello dell’auto usata dal dipendente, la tariffa chilometrica corrispondente (basata sull’alimentazione e non più sulle emissioni) e moltiplicarla per i chilometri effettuati.

Si può anche accedere all’apposito servizio online della stessa ACI: basta inserire il valore corrispondente al modello di veicolo di proprio interesse consultando le nuove tabelle 2022 e moltiplicarlo per i chilometri percorsi. Il risultato finale sarà quello del rimborso dovuto.

Per quali veicoli si applicano le nuove regole 2025?

Il nuovo calcolo del fringe benefit sull’auto ad uso promiscuo si applica per i veicoli di nuova immatricolazione con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.