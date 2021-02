Riscossione e pignoramenti da marzo: scadenze e nuove FAQ

Agenzia Entrate Riscossione ha aggiornato le FAQ online in materia di riscossione: lo stop previsto dai decreti Covid-19 scade il 28 febbraio.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di sospensione delle attività di riscossione, versamento e pignoramento, decisi dai vari provvedimenti anti Covid e aggiornate anche in base alle nuove disposizioni del Dl n. 7/2021. Il decreto in questione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio) ha infatti concesso una nuova proroga alla sospensione delle attività di accertamento fiscale e di riscossione, così come in materi di versamenti tributari, adempimenti e pignoramenti.

Salvo nuovo slittamento (che potrebbe trovare posto nel tanto atteso Decreto Ristori 5), al momento lo stop è previsto fino al 28 febbraio 2021. Dal giorno seguente, salvo novità dell’ultima ora, riprenderà l’attività dell’agente della riscossione e si riattiveranno le scadenze di pagamento.

Pagamento cartelle e avvisi

Lo stop causa Covid riguarda il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, nonché gli avvisi di addebito e quelli di accertamento affidati all’AdER. Pertanto, godono della stessa moratoria anche i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 per i comuni della prima zona rossa (di cui al Dpcm 1° marzo 2020), che dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2021.

Notifiche e pignoramenti

La sospensione riguarda sia le nuove notifiche per somme a ruolo sia gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, pensioni e trattamenti assimilati, se effettuati prima del 19 maggio 2020. Questo, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice. Dal 1° marzo 2021, le somme pignorate potranno essere rese indisponibili fino all’concorrenza del debito.

Pagamenti PA oltre 5mila euro

Per le inadempienze che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5mila euro, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti della prima zona rossa (allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020). Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020. Per le somme oggetto di tali verifiche, si è potuto procedere al pagamento in favore del beneficiario, anche se prima della sospensione era incorsa una verifica, se alla data del 19 maggio non era stato notificato il pignoramento.

Rottamazione ter

Il Decreto Ristori (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha differito al 1° marzo 2021 anche il termine di pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata (Rottamazione ter), introducendo al contempo semplificazioni in tema di rateizzazione.