Proroga del Modello 770 al 10 dicembre

Rinvio al 10 dicembre 2020 per la presentazione del Modello 770 con le ritenute applicate dai sostituti d'imposta nell'anno 2019: proroga causa Covid.

Modello 770/2020: le novità 21 Ottobre 2020 Come anticipato, il Decreto Ristori ha disposto la proroga al 10 dicembre per la presentazione del Modello 770/2020 in relazione alle ritenute operate dai sostituti di imposta nell’anno fiscale 2019.

Il rinvio è contenuto all’art. 10 del decreto legge 137/2020 (il Decreto Ristori):

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Dunque, un differimento ancor più esteso rispetto all’iniziale ipotesi di proroga a fine novembre. Che ovviamente resta una disposizione straordinaria legata all’emergenza Coronavirus, e che dunque resta limitato al 2020 per la dichiarazione relativa all’anno fiscale 2019.