Scadenze fiscali di ottobre: guida al tax day del 16 ottobre

Tutte le scadenze fiscali previste per il 16 ottobre 2024, dai versamenti IVA alle ritenute sui canoni di locazione breve, comprese Split Payment e Tobin Tax.

Il mese di ottobre segna una lunga serie di scadenze fiscali che coinvolgono contribuenti IVA, condomini e altre categorie chiamate a versare specifiche imposte e contributi. Lo scadenzario online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, soltanto per il 16 ottobre 2024, conta ben 129 versamenti da effettuare.

Scadenze fiscali ottobre 2024 per cittadini, imprese e professionisti 30 Settembre 2024 Dalle ritenute condominiali ai versamenti IVA passando per l’imposta sui canoni degli affitti brevi e dalla rata delle tasse sulla dichiarazione dei redditi, dalle imposte a conguaglio sui pensionati alla trattenuta per il canone RAI, la lista degli adempimenti è davvero lunga.

La lista dei termini in scadenza il 16 ottobre 2024, prevede anche il versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori occasionali corrisposti nel mese precedente, così come il versamento all’INPS dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro agricoli e non agricoli.

Facendo una rapida sintesi dei principali termini, a scadere il giorno 16 sono:

versamento ritenute da parte dei condomini sostituti d’imposta, a titolo di acconto sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti d’appalto e altre opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, con modello F24 telematico e codici tributo 1019, 1020 e 1040;

sostituti d’imposta, a titolo di acconto sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti d’appalto e altre opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, con modello F24 telematico e codici tributo 1019, 1020 e 1040; versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti ;

; liquidazione e versamento IVA mensile o trimestrale e seconda rata del saldo 2023 (per il mese di settembre, con F24 telematico e codice tributo 6009, per il 3° trimestre con codice tributo 6033 e maggiorazione dell’1% ad esclusione dei regimi speciali come distributori di carburanti, autotrasportatori di merci ed esercenti arti e professioni sanitarie e attività di servizi;

mensile o trimestrale e seconda rata del saldo 2023 (per il mese di settembre, con F24 telematico e codice tributo 6009, per il 3° trimestre con codice tributo 6033 e maggiorazione dell’1% ad esclusione dei regimi speciali come distributori di carburanti, autotrasportatori di merci ed esercenti arti e professioni sanitarie e attività di servizi; versamento ritenute del 21% operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, inerenti ai contratti di locazione breve ;

; versamento imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

e addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; versamento ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, sempre con riferimento al mese precedente;

e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, sempre con riferimento al mese precedente; Split Payment : versamento IVA derivante da scissione dei pagamenti da parte di enti e organismi pubblici e PA tenute al versamento unitario di imposte e contributi;

: versamento IVA derivante da scissione dei pagamenti da parte di enti e organismi pubblici e PA tenute al versamento unitario di imposte e contributi; Tobin Tax: versamento mensile dell’imposta relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari, da parte di banche, società fiduciarie e imprese di investimento.

Per non perdere nessun adempimento, ecco il link allo scadenzario ufficiale sul sito web delle Entrate.