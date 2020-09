Sconti prima casa: decadenza sospesa

Detrazioni, esenzioni e IVA agevolata su acquisto vetture per portatori di handicap e familiari che li hanno a carico: requisiti e modalità di fruizione.

Il Decreto Agosto incentiva il trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC): come cambia il Buono Viaggio e i nuovi beneficiari.

Calendario e dettagli delle nuove aste per le unità immobiliari dismesse dall’INPS in partenza da settembre.

Valutazioni immobiliari in garanzia: linee guida

Le Linee guida stilate dall’ABI per la valutazione degli immobili in garanzia in caso di esposizioni creditizie.