Scadenze AdER: sospensioni e calendario

Aggiornate le FAQ dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione alla luce delle nuove sospensioni previste dal Decreto Agosto: calendario d'Autunno.

Dl Agosto: Guida alle misure fiscali 24 Agosto 2020 Con l’entrata in vigore del Decreto Agosto (DL n. 104/2020), l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato il calendario delle scadenze in materia di riscossione, rispetto a quanto già previsto dal Cura Italia prima e dal Dl Rilancio poi.

Sospensioni

Le novità sono riassunte nelle FAQ pubblicate sul sito, che riassumo il quadro generale dell situazione alla luce dei provvedimenti.

In particolare, viene estesa dal 31 agosto al 15 ottobre la sospensione di:

versamenti di entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento;

notifiche di nuove cartelle;

azioni cautelari ed esecutive e altri atti di riscossione (come pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche);

pagamenti in zona rossa con scadenza dall'8 marzo , da effettuarsi entro il 30 novembre;

obblighi da pignoramenti presso terzi effettuati dall'AdER prima del 19 maggio su stipendi, salari, indennità, pensioni e trattamenti assimilati.

rate dei piani di dilazione in scadenza tra l'8 marzo e il 15 ottobre, con pagamenti entro novembre (per le rateizzazioni in essere all'8 marzo e per i nuovi piani con domanda entro il 15 ottobre, la decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché 5).

Rottamazione

Invariati i termini della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” per le rate in scadenza nel 2020: scadenza 10 dicembre (senza giorni di tolleranza). Per i contribuenti in regola con i pagamenti 2019, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quelle 2020 non determina la perdita dei benefici purché l’integrale versamento avvenga entro il medesimo termine.

Crediti PA

Sospese fino al 15 ottobre anche le verifiche sui pagamenti della PA per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte quelle eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, restano prive di effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento (e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario).