Rivalutazione ISTAT e interessi legali: come funziona

Cosa sono gli interessi legali, quando si applicano, la differenza con gli interessi di mora e a cosa serve la rivalutazione ISTAT.

Gli interessi legali sono quelli che si pagano ad esempio nel momento in cui si effettua un pagamento rateale, o si ricorre all’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare eventuali omissioni fiscali, o insufficienti, o tardivi versamenti tributari. Gli interessi legali decorrono dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile.

Da non confondere gli interessi legali con gli interessi di mora, solitamente più alti, rappresentando una sanzione applicabile ad esempio quando non si rispettano delle scadenze fiscali e/o di pagamento.

Rivalutazione ISTAT e interessi legali

La misura degli interessi legali, comunemente detta “saggio”, viene stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi, tenuto conto del tasso di inflazione che è stato registrato nel corso dell’anno (art. 1284 c. 1 c.c). Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, altrimenti si applicano gli interessi legali precedentemente stabiliti.

Dunque la misura degli interessi legali tiene conto della rivalutazione ISTAT (o adeguamento ISTAT), che serve ad adeguare la somma dovuta alle variazioni del costo della vita.

Variazione degli interessi legali negli anni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre scorso è stato pubblicato il DM 12 dicembre 2019 dell'Economia (Allegato n. 1) con cui, a decorrere dal primo gennaio 2020, è stato fissata a 0,05% il saggio degli interessi legali.

Dal Al Tasso Provvedimento 21.04.1942 15.12.1990 5 % — 16.12.1990 31.12.1996 10 % L. 26 Novembre 1990, n. 353 01.01.1997 31.12.1998 5 % L. 23 Dicembre 1996, n. 662 01.01.1999 31.12.2000 2,5 % D.M. 10 Dicembre 1998 01.01.2001 31.12.2001 3,5 % D.M. 11 Dicembre 2000 01.01.2002 31.12.2003 3 % D.M. 11 Dicembre 2001 01.01.2004 31.12.2007 2,5 % D.M. 01 Dicembre 2003 01.01.2008 31.12.2009 3 % D.M. 12 Dicembre 2007 01.01.2010 31.12.2010 1 % D.M. 04 Dicembre 2009 01.01.2011 31.12.2011 1,5 % D.M. 07 Dicembre 2010 01.01.2012 31.12.2013 2,5 % D.M. 12 Dicembre 2011 01.01.2014 31.12.2014 1 % D.M. 13 Dicembre 2013 01.01.2015 31.12.2015 0,5 % D.M. 11 Dicembre 2014 01.01.2016 31.12.2016 0,2 % D.M. 11 Dicembre 2015 01.01.2017 31.12.2017 0,1 % D.M. 7 Dicembre 2016 01.01.2018 31.12.2018 0,3 % D.M. 13 Dicembre 2017 01.01.2019 31.12.2019 0,8 % D.M. 12 Dicembre 2018 01.01.2020 a seguire 0,05 % D.M. 12 Dicembre 2019