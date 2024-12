Würth Italia al fianco delle PMI: qualità e innovazione per lo sviluppo del business

Würth Italia è un punto di riferimento nel mondo delle aziende B2B grazie all’offerta di soluzioni personalizzate, all’approccio innovativo e al costante impegno verso la sostenibilità.

Potersi affidare a un fornitore di fiducia può realmente incrementare le chance di successo di un’impresa, soprattutto se l’offerta di prodotti e servizi di qualità è accompagnata da un approccio innovativo, sostenibile e tarato sulle esigenze delle aziende clienti, come quello garantito da Würth Italia.

Fondata nel 1963, Würth Italia si distingue nel panorama delle aziende B2B proprio per la capacità di diventare un punto di riferimento per una vasta platea di imprese, oltre 300 mila professionisti attivi nei comparti automotive, artigianato, edilizia e industria.

Andando oltre il ruolo di semplice fornitore, infatti, Würth Italia si propone come partner a 360 gradi per le imprese e come prezioso alleato per la crescita delle PMI.

Store e consulenti Würth: il cliente al centro

Mettere il cliente sempre al centro è una priorità per Würth Italia, che vanta una vasta rete di oltre 230 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con tre centri logistici situati a Egna (BZ), Crespellano (BO) e Capena (RM).

Sono circa 2.500 i consulenti di vendita presenti in modo capillare sul territorio, pronti a offrire un supporto tempestivo e personalizzato basato su soluzioni su misura tarate sulle singole esigenze. Grazie a Online-Shop e Würth App, inoltre, è possibile ordinare i prodotti dell’azienda in ogni momento della giornata, sette giorni su sette; con il “Click & Collect” è possibile ritirare la merce nel negozio più vicino entro 60 minuti.

Servizi personalizzati per migliorare l’efficienza dei clienti

Migliorare l’efficienza e la produttività dei clienti è la mission di Würth Italia, portata avanti attraverso una serie di servizi altamente personalizzati che si declinano principalmente in consulenza tecnica specialistica e una gestione su misura della modalità di approvvigionamento.

Il sistema ORSY®, per esempio, rende possibile una gestione ottimizzata delle scorte e il noleggio a lungo termine di utensili e power tools, con la soluzione ORSY® Fleet.

Nell’ottica di proporsi come fornitore di articoli di classe C sempre più efficiente, Würth Italia ha sviluppato da qualche anno una business unit dedicata all’e-procurement, Azienda Digitale, per supportare il cliente in tutta la fase del ciclo dell’ordine individuando e implementando le soluzioni più adatte a soddisfare le necessità, dall’EDI fino ai più tecnologici Kanban.

Innovazione e sostenibilità: binomio vincente per Würth Italia

Würth Italia investe continuamente in nuove tecnologie e processi innovativi per offrire soluzioni all’avanguardia. Un esempio è Phygital Hub, insieme di tecnologie che sfruttano la realtà aumentata e mixata per innovare i processi aziendali spaziando in vari ambiti, dalla progettazione fino alla formazione interna.

Fortemente impegnata nella sostenibilità, l’azienda ha promosso la realizzazione del nuovissimo centro logistico Zero Impact Logistics Hub di Egna, favorendo la riduzione degli imballaggi e creando la Foresta Würth che conta già 14.000 giovani alberi, con l’ambizioso obiettivo di compensare le emissioni di CO2 equivalenti.

Formazione e sicurezza sempre al primo posto

Würth Italia investe anche nella formazione dei propri clienti, che attraverso la Würth Academy possono fruire di corsi e webinar specifici per diverse professioni apprendendo le migliori metodologie di progettazione, lavorazione e utilizzo dei prodotti.

Solo grazie a questo approccio formativo, infatti, i clienti hanno l’opportunità di sfruttare al meglio le soluzioni offerte e restare competitivi nel loro settore. Non mancano i momenti formativi organizzati dagli specialisti Würth su tutto il territorio, sia per progettisti che per artigiani.

Un tema molto a cuore di Würth Italia, infine, è rappresentato dalla sicurezza sul luogo di lavoro: sono numerose le campagne di sensibilizzazione a riguardo, così come i prodotti e i servizi, che comprendono un’ampia gamma di DPI, articoli di antinfortunistica e gli apprezzati distributori automatici di DPI.

Per conoscere come Würth possa essere il partner ideale anche per la tua attività, visita il sito di Würth Italia.