Garantire la sicurezza sul lavoro fornendo dispositivi e soluzioni efficaci è l’obiettivo primario di Würth, che lancia la nuova campagna di sensibilizzazione per promuovere la cultura della protezione.

Nel lavoro così come nella vita, la salute e il benessere sono priorità assolute. Svolgere una professione con passione e dedizione, infatti, significa anche tutelarsi ogni giorno costruendo abitudini corrette e dedicando grande attenzione a tutti gli aspetti legati alla sicurezza, avvalendosi di dispositivi di protezione individuale efficaci.

La sicurezza sul lavoro, tuttavia, è un obiettivo che si conquista affidandosi all’esperienza di un partner qualificato, come Würth, che sia in grado di mettere a disposizione soluzioni, risorse e prodotti al passo con l’innovazione e sempre aggiornati rispetto alla normativa vigente.

Rispondendo in modo efficace alle richieste che arrivano dal mondo delle imprese e dei professionisti, Würth ha a cuore la salute e la tutela dell’individuo inteso nel suo duplice ruolo di persona e lavoratore. Un concetto chiave per l’azienda leader nella distribuzione di prodotti e sistemi di fissaggio, tanto da diventare il fulcro della nuova campagna di sensibilizzazione finalizzata a promuovere attivamente la cultura della protezione.

Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore

La mission di Würth, partner di riferimento per 240mila professionisti che operano nell’artigianato, nell’edilizia, nell’industria e nel ramo automotive, è fornire a chi lavora dispositivi di protezione individuale (DPI) a norma caratterizzati dalla massima efficacia, concependo la sicurezza come un valore fondamentale che passa attraverso le mani, la testa e il cuore.

Con il claim, “proteggi ciò che sei, lavora con il cuore”, infatti, la nuova campagna promossa da Würth si propone di veicolare un messaggio di fondamentale importanza: ogni artigiano, azienda e professionista dovrebbe poter svolgere il proprio lavoro in massima sicurezza, riponendo la sua fiducia nei migliori DPI finalizzati a garantire protezione a trecentosessanta gradi: dalla pelle alle mani, dalla testa ai piedi, dagli occhi alle orecchie.

Proponendosi di ridurre quanto più possibile i rischi dei lavoratori, Würth mette a disposizione una gamma completa di dispositivi di protezione individuale e di prodotti antinfortunistica di qualità, prestando la massima attenzione alle direttive di riferimento.

DPI alleati della sicurezza sul lavoro

Al centro degli obiettivi e delle priorità di Würth ci sono proprio i DPI, indiscussi protagonisti in ambito sicurezza e preziosi alleati per garantire l’incolumità di chi svolge la sua professione a prescindere dal settore di attività.

Reperibili presso la vasta rete di negozi fisici e tramite l’online-shop e la Würth App, i DPI si declinano in una lunga serie di varianti pensate per proteggere le singole parti del corpo, le vie respiratorie e i sensi ma anche per tutelare in caso di cadute dall’alto, eventi avversi che possono verificarsi eseguendo una mansione ad altezze elevate.

Nell’ottica di limitare gli sprechi e favorire l’ottimizzazione logistica, Würth offre anche distributori automatizzati di DPI che tengono traccia di tutti i prelievi effettuati, comunicando in automatico al fornitore la merce da riordinare. Un’opportunità concreta e vantaggiosa per ottenere un controllo totale sull’uso dei dispositivi di sicurezza, favorendo un maggiore senso di responsabilità da parte dei collaboratori.

>> Scopri i prodotti e le soluzioni Würth sul sito ufficiale <<

Il video della campagna