Orsy®Fleet: la soluzione Würth per il noleggio utensili a lungo termine

In collaborazione con

Würth rivoluziona il noleggio a lungo termine degli utensili da lavoro con la soluzione Orsy®Fleet, moderno sistema di gestione che garantisce flessibilità, scalabilità, convenienza e sostenibilità.

Per poter competere efficacemente e cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato globale, le piccole e medie imprese devono poter contare su soluzioni innovative e affidabili per la gestione degli utensili utilizzati nella quotidianità, risorsa fondamentale per lo sviluppo del business.

Una flotta utensili ben organizzata, affidabile e tecnologicamente avanzata, infatti, consente alle PMI di garantire la continuità operativa e di incrementare significativamente la produttività. Il noleggio a lungo termine, inoltre, rappresenta un valore aggiunto che risponde in modo adeguato alle singole esigenze del mondo imprenditoriale, riducendo i costi operativi e migliorando l’efficienza complessiva.

Würth, leader nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio a livello globale, ha creato la soluzione Orsy®Fleet per il noleggio utensili a lungo termine proprio pensando alle necessità delle piccole e medie imprese.

Vantaggi del noleggio utensili a lungo termine

Perché prendere in considerazione l’idea di affittare gli attrezzi da lavoro anziché acquistarli direttamente? Che si tratti di strumenti utilizzati in edilizia, in officina e in altri ambiti professionali, il noleggio a lungo termine si rivela certamente una scelta proficua dal punto di vista economico e ambientale.

Nel 2024, caratterizzato da una crescente attenzione verso l’impatto ambientale e la sostenibilità, optare per il noleggio rappresenta un’opzione ecologica e conveniente.

Acquistare un utensile, infatti, significa essere obbligati a compiere una nuova spesa per sostituirlo perché obsoleto in un arco temporale ristretto, impiegando ingenti risorse economiche. Il noleggio, inoltre, si adatta maggiormente alle esigenze professionali in costante evoluzione, offrendo flessibilità e versatilità.

Cosa offre e come funziona Orsy®Fleet

Würth, con Orsy®Fleet, compie una vera e propria rivoluzione nel noleggio a lungo termine degli utensili da lavoro, ponendosi come partner affidabile per la crescita delle imprese italiane. Questa soluzione, infatti, si basa su un servizio completo e flessibile per la gestione degli utensili e degli attrezzi professionali.

Favorendo l’accesso a beni e strumenti di alta qualità e tecnologicamente avanzati, l’offerta Orsy®Fleet permette di noleggiare per 24 o 36 mesi utensili elettrici, pneumatici, strumenti laser e utensili a batteria. Scegliendo la soluzione Orsy®Fleet, in particolare, è possibile accedere a molteplici vantaggi:

servizio completo che comprende manutenzione programmata e straordinaria , sostituzione in caso di guasto e supporto tecnico dedicato, il tutto minimizzando i tempi di fermo (meno di una settimana);

, sostituzione in caso di guasto e supporto tecnico dedicato, il tutto minimizzando i tempi di fermo (meno di una settimana); gestione più sostenibile delle risorse aziendali, riducendo la necessità di acquisto e la produzione di rifiuti legati alla sostituzione degli utensili;

delle risorse aziendali, riducendo la necessità di acquisto e la produzione di rifiuti legati alla sostituzione degli utensili; costi certi e pianificabili senza sorprese, grazie a canoni mensili fissi (sempre bloccati) che includono la manutenzione, l’assistenza e l’assicurazione antifurto;

senza sorprese, grazie a canoni mensili fissi (sempre bloccati) che includono la manutenzione, l’assistenza e l’assicurazione antifurto; aggiornamento tecnologico continuo , grazie all’accesso a utensili di ultima generazione;

, grazie all’accesso a utensili di ultima generazione; flessibilità e scalabilità , incrementando o riducendo il parco utensili in base ai bisogni operativi del momento;

, incrementando o riducendo il parco utensili in base ai bisogni operativi del momento; vantaggi fiscali, in quanto il canone di noleggio è deducibile al 100%.

Il noleggio utensili a lungo termine di Würth, inoltre, offre un servizio di sostituzione su richiesta in caso di guasto e mette a disposizione una garanzia totale, includendo l’assistenza gratuita senza costi di riparazione.

Don’t Waste It, Don’t Buy It, Stay King!

Con il claim “Don’t Waste It, Don’t Buy It, Stay King!”, Würth Italia ha lanciato l’originale campagna di comunicazione legata alla soluzione Orsy®Fleet veicolando su YouTube “Orsy King”, una serie antologica breve con uscite mensili.

Ogni episodio mette in evidenza uno degli aspetti più vantaggiosi del noleggio rispetto all’acquisto, focalizzando l’attenzione sulla riduzione dello spreco di risorse e denaro e sulla sostenibilità della scelta, che si rivela saggia e proficua per favorire un futuro efficiente.

> Scopri come aderire all’offerta Orsy®Fleet <<

Scarica il Catalogo Power Tools con tutti gli utensili noleggiabili