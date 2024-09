BTP Valore in collocamento anche nel 2025

I Governo potrebbe emettere BTP dedicati alle famiglie anche nel corso del 2025, tra i quali rientrerebbe anche BTP Valore.

Nel corso del 2025 il Governo dovrebbe emettere nuovi Titoli di Stato dedicati alle famiglie, tra i quali anche i cosiddetti BTP People. Lo si evince dalle parole pronunciate dal sottosegretario all’Economia, Federico Freni, nel corso del Forum Ambrosetti tenutosi a Cernobbio dal 6 all’8 settembre.

Interpellato in merito ai Buoni del Tesoro pensati per agevolare il risparmio delle famiglie, infatti, Freni ha messo in evidenza le intenzioni dell’Esecutivo Meloni:

Il Governo ha sempre puntato sul Risparmio Retail: abbiamo fatto già 2-3 emissioni Retail quest’anno e immagino che ci saranno anche l’anno prossimo.

BTP Valore in collocamento nel 2025

BTP Valore: tutto quel che c'è da sapere prima di investire 6 Maggio 2024 Tra le future emissioni, quindi, dovrebbe rientrare anche il BTP Valore, strumento che finora ha riscosso notevole successo. L’ultimo collocamento risale a maggio 2024, facendo seguito a quelli avvenuti a febbraio 2024, giugno e ottobre 2023.

A rendere appetibili i BTP Valore, in particolare, sono l’assenza di commissioni di emissione e soprattutto le opportunità di accesso anche da parte dei piccoli risparmiatori.

Nuovi BTP in asta il 12 settembre 2024

Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro ha comunicato di aver dato mandato per il collocamento di un BTP a a 30 anni con scadenza 1° ottobre 2054. Pertanto, non si terranno più le aste di BTP con scadenza oltre i 10 anni, che erano previste per il 12 settembre. In tale data, invece, saranno collocati i seguenti titoli:

Le prenotazioni da parte del pubblico sono previste entro l’11 settembre mentre il regolamento delle sottoscrizioni è in calendario per il 16 settembre.