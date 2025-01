I mutui a tasso fisso tornano a salire

Dalla BCE c’è ancora cautela in merito al prossimo taglio del costo del denaro, mentre i mutui a tasso fisso salgono a causa dall'aumento dell'IRS.

È attesa per il prossimo 30 gennaio la decisione della Banca Centrale Europea relativa al taglio del costo del denaro, il primo del 2025 che potrebbe generare una riduzione della rata dei mutui variabili.

A margine del World Economic Forum di Davos, da parte della presidente della BCE, Christine Lagarde, c’è stata molta cautela a riguardo, sottolineando che il ritmo della riduzione dei tassi di interesse sarà influenzato dai dati ma tenderà a essere molto graduale, al fine di raggiungere il target previsto in modo sostenibile.

Allo stato attuale, in ogni caso, si sta assistendo a un calo dei tassi sui mutui variabili e a un aumento di quelli dei mutui a tasso fisso, come conseguenza dall'aumento dell'IRS causato a sua volta dal rialzo dei rendimenti dei titoli di stato europei e americani.

Stando alle simulazioni di Facile.it e Mutui.it, una riduzione degli indici di 25 punti base porterebbe la rata di un finanziamento variabile standard per l’acquisto della casa in discesa di circa 17 euro nei prossimi mesi, passando da 666 euro a 649 euro.