Carburanti: allarme prezzi record per la benzina

Il prezzo della benzina servito superano di molto la soglia dei 2 euro secondo l'allarme Codacons, secondo cui i conti del MIMIT "non tornano".

Fermarsi per fare rifornimento di benzina e diesel presso un distributore di carburante in autostrada costa sempre di più, tanto che il prezzo in modalità servito ha raggiunto quota 2,3 euro al litro sfiorando 2,4 euro sulla A1.

A lanciare l’allarme sul caro benzina è il Codacons, che fa il punto sui prezzi del carburante monitorando i listini resi noti dal MIMIT.

Prezzi benzina e diesel: i costi medi

I prezzi medi dei carburanti aggiornati quotidianamente sul sito del Ministero e suddivisi per regione e provincia autonoma, così come quelli medi sulla rete autostradale sembrano discostarsi molto da quelli rilevati alla pompa dagli automobilisti. Mentre sul portale ufficiale si parla di un prezzo medio di 1,898 euro per la benzina in autostrada, alla data del 13 gennaio, nei fatti la benzina al servito ha raggiunto i 2,409 euro al litro (2,319 euro/litro il gasolio).

Ma non solo:

2,409 euro sulla A1;

2,399 euro/litro sulla A21;

2,366 euro sulla A4;

2,359 euro sulla A14;

2,349 euro sulla A11;

2,345 euro sulla A7;

2,339 euro sulla A22;

2,319 euro su A8 e A26.

L’allarme sui rincari alla pompa

Come sottolinea il Codacons, a incidere sui listini è soprattutto il maggiore costo applicato dai gestori per la quota d’obbligo di miscelazione annuale dei biocarburanti, scaricata dai gestori di pompe sui consumatori finali, sebbene ad avere un certo peso siano anche le speculazioni sul petrolio che hanno generato un rialzo delle quotazioni.

Stando al MIMIT, invece, le rilevazioni dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti datate 13 gennaio 2025 mostrano quotazioni medie di benzina e diesel sostanzialmente stabili, anche per quanto concerne la rete autostradale:

anche sulla rete autostradale i prezzi sono stabili rispetto a quanto rilevato sabato 11 gennaio, con il prezzo medio del gasolio fermo oggi a 1,80 euro al litro e la benzina a 1,89 euro al litro.

Su base annua, l’aumento di spesa è stato comunque stimato in circa 50 euro in più ad automobilista per la benzina, e quasi 58 euro in più per il diesel.

Sul portale MIMIT Osservaprezzi, attraverso la funzione Ricerca Impianti, è possibile trovare le singole pompe e vederne i prezzi per carburante. Sul portale del MASE, invece, si possono consultare le medie mensili dei prezzi, per definire l’andamento del trend.