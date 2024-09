Emissione BTP: i nuovi titoli in asta il 25 settembre

l MEF colloca in asta nuovi BTP Short Term e BTP€i con scadenze tra il 2026 e il 2039: sottoscrizioni aperte dal 24 settembre.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze colloca sul mercato nuovi titoli di Stato, emettendo BTP Short Term e BTP€i. L’asta è prevista il 25 settembre.

Le operazioni di sottoscrizione si svolgeranno tra il 24 e il 27 settembre 2024, secondo le modalità consuete di partecipazione.

Titoli in emissione e cedole previste

Nella prossima emissione, i titoli di Stato comprendono tre categorie:

BTP Short Term con scadenza 28 agosto 2026 e cedola del 3,10%. BTP€i a 5 anni con scadenza 15 maggio 2029 e cedola dell’1,50%. BTP€i a 15 anni con scadenza 15 maggio 2039 e cedola del 2,40%.

Le date di pagamento della cedola variano a seconda del titolo, mentre l’importo minimo sottoscrivibile è fissato a mille euro, con possibilità di partecipazione sia per il pubblico sia per gli operatori autorizzati.

Calendario sottoscrizioni

Le scadenze da rispettare per la prenotazione e la presentazione delle domande sono le seguenti.

Prenotazione: entro il 24 settembre 2024.

entro il 24 settembre 2024. Domande in asta: entro le ore 11:00 del 25 settembre 2024.

entro le ore 11:00 del 25 settembre 2024. Asta supplementare: entro le ore 15:30 del 26 settembre 2024.

entro le ore 15:30 del 26 settembre 2024. Regolamento sottoscrizioni: 27 settembre 2024.

Chi e come partecipare all’asta

La partecipazione all’asta è riservata agli operatori “Specialisti in titoli di Stato”, che potranno operare sia in proprio che per conto terzi. Le offerte dovranno essere inoltrate telematicamente alla Banca d’Italia.

Ogni operatore potrà presentare un massimo di cinque offerte, ciascuna per un importo minimo di 500.000 euro e non superiore all’importo totale dell’emissione.

Le provvigioni variano dallo 0,075% allo 0,275%, a seconda del tipo di titolo, mentre gli specialisti possono beneficiare di un collocamento supplementare, che avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta.

Pagamento e interessi

Il regolamento prevede il pagamento dei titoli assegnati al prezzo di aggiudicazione, con l’aggiunta dei dietimi d’interesse calcolati dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola.

Gli specialisti riceveranno una provvigione in relazione all’importo nominale sottoscritto.