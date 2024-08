Quanto costano i conti correnti? Le migliori offerte di agosto 2024

Le migliori offerte di conti correnti ad agosto: costi, tassi e consigli per risparmiare sulle commissioni e trovare il conto più adatto.

Il costo dei conti correnti è oggi diventata una delle principali preoccupazioni per le famiglie italiane, specialmente in un periodo di continui cambiamenti economici e finanziari.

Ad agosto 2024, diversi istituti bancari offrono soluzioni interessanti, sia per chi desidera risparmiare sulle commissioni sia per chi cerca vantaggi aggiuntivi come i tassi attivi sulle giacenze.

Vediamo insieme le ultime novità sui conti correnti, un’analisi dettagliata dell’andamento dei costi, anche per tipologia di utenza, e le migliori offerte disponibili.

Andamento dei costi dei conti correnti

Negli ultimi mesi, i costi associati ai conti correnti hanno visto alcune variazioni. Secondo un’analisi di Altroconsumo, condotta su dieci istituti bancari principali, ci sono stati sia aumenti che diminuzioni nei vari servizi offerti.

Conti tradizionali allo sportello: costi in aumento

Costo dei conti correnti: le nuove classifiche 9 Luglio 2024 L’analisi di Altroconsumo ha rivelato che l’Indicatore di Costo Complessivo (ICC) medio per le famiglie è aumentato del 2,12% allo sportello. Questo aumento è legato principalmente a Mediobanca Premier (ex CheBanca!), il cui Conto Corrente Premier ha visto un incremento del 33,22%. Anche per i pensionati, l’ICC medio è aumentato del 2,31% allo sportello. Le opzioni più convenienti per le famiglie e i pensionati che si rivolgono alle filiali sono MPS, Credem e Mediobanca Premier.

Conti correnti online: una via di fuga

La buona notizia è che ING ha azzerato l’ICC per famiglie e pensionati online, portando a un calo medio del costo rispettivamente dell’8,36% per le famiglie (costo medio 29,61 €) e del 7,42% per i pensionati (costo medio 33,7 €). Tuttavia, per i giovani, l’ICC è aumentato del 22% a causa degli incrementi di ING e Unicredit. Le migliori opzioni online restano BBVA, ING e IsyPrime di Isybank.

Variazioni dei costi delle operazioni

Le operazioni bancarie più comuni hanno visto diverse variazioni nei loro costi medi:

Bonifico allo sportello : stabile a 5,19 euro.

: stabile a 5,19 euro. Bonifico online : invariato a 1,01 euro.

: invariato a 1,01 euro. Bonifico istantaneo online : 2,35 euro.

: 2,35 euro. Prelievo Atm altre banche : 2,12 euro.

: 2,12 euro. CBill/PagoPa : 1,79 euro.

: 1,79 euro. Utenze allo sportello con addebito in conto : 3,50 euro.

: 3,50 euro. Bonifico periodico online : 2,42 euro.

: 2,42 euro. Bollettino postale online : sceso del 9% a 1,65 euro.

: sceso del 9% a 1,65 euro. Carta di credito : aumentato del 2,35% a 45,36 euro.

: aumentato del 2,35% a 45,36 euro. Carta di debito internazionale: 10,80 euro annui.

Tabella dei costi medi a giugno 2024 per operazioni su conto corrente

Operazione Costo medio Bonifico allo sportello 5,19 euro Bonifico online 1,01 euro Bonifico istantaneo online 2,35 euro Prelievo ATM altre banche 2,12 euro CBill/PagoPa 1,79 euro Utenze allo sportello con addebito in conto 3,50 euro Bonifico periodico online 2,42 euro Bollettino postale online 1,65 euro Carta di credito 45,36 euro Carta di debito internazionale 10,80 euro Tasso attivo su giacenze 0% Tasso passivo su scoperto 17,70% Commissioni per istruttoria veloce 11,11 euro Tasso passivo su fido 13,10%

Tassi attivi e passivi

I tassi attivi sulle giacenze continuano a rimanere a zero, mentre i tassi passivi hanno visto una leggera diminuzione. Il tasso passivo su scoperto è sceso a 17,70%.Il tasso passivo su fido si è ridotto a 13,10%.

Cosa fare per risparmiare

Cambiare conto corrente può essere una scelta conveniente: importante è confrontare le diverse offerte e scegliere quella che meglio si adatta alle proprie esigenze per evitare di pagare costi inutili.

Le migliori offerte di conti correnti low cost

Vediamo ora la classifica che è conseguita dall’analisi delle migliori offerte di conti correnti per famiglie con operatività media. Ecco le top 12 offerte di conti correnti, suddivise tra conti tradizionali e online:

Conti correnti tradizionali (sportello e online)

Banca e Conto corrente Costo annuo in euro Ibl Banca – Controcorrente – Semplice -1,48 Banca Sella – Conto Start 18 Banca Widiba – Conto Widiba «Start» 24 Mps – Conto Mps Mio – Easy 43,20 Credem – Conto Credem Semplice 55,92 Banca di Asti – Conto Semplice Web 60 La Cassa di Ravenna – Cconto 68,03 Banca Popolare Etica – Conto in Rete per Medici Senza Frontiere 69 Bdm Banca – Conto Zero24 Start 73,80 Banca Popolare di Sondrio – Conto MultiPlus 81,59 Deutsche Bank Easy – Conto db Vivi Easy 87 BNL – BNP Paribas – BNL X Powered 88,65

Conti correnti solo online

Banca e Conto corrente Costo annuo in euro Banca Sistema – SI conto! Corrente -22,20 Banca Progetto – Conto Key -3,70 Ibl Banca – Controcorrente – Semplice -1,48 MeglioBanca – Conto Corrente MeglioBanca -0,01 Illimity – Conto Classic 0 Ing – Conto Corrente Arancio 0 La Valsabbina – Conto Twist 0 Webank – Conto corrente Webank 0 Bbva – Conto corrente Bbva 0 Banca Ifis – Rendimax Conto Corrente 9,04 Fineco Bank – Conto Fineco 9,95 CiviBank – ContoGreen 12

Classifica dei conti correnti a basso costo

Sportello e online

Ibl Banca – Controcorrente Semplice: -1,48 euro Banca Sella – Conto Start: 18 euro Banca Widiba – Conto Widiba “Start”: 24 euro

Solo online

Banca Sistema – SI conto! Corrente: -22,20 euro Banca Progetto – Conto Key: -3,70 euro Ibl Banca – Controcorrente Semplice: -1,48 euro

Famiglie: le migliori offerte di conti online e allo sportello

Online: le famiglie con operatività media possono optare per conti a costo zero con BBVA e ING. Altre opzioni vantaggiose includono Widiba e Banca Sistema.

Sportello: le famiglie che preferiscono il servizio in filiale troveranno le migliori offerte con MPS, Credem e Poste Italiane.

Pensionati: le migliori offerte di conti online e allo sportello

Online: i pensionati possono scegliere conti a costo zero con BBVA e ING. Altre opzioni includono Banca Sistema e Webank.

Sportello: per i pensionati che preferiscono il servizio allo sportello, MPS e Credem offrono le opzioni più convenienti.

Giovani: le migliori offerte di conti online e allo sportello

Online: i giovani possono sfruttare conti online a costo zero con BBVA e Banca Mediolanum. Altre opzioni economiche includono Fineco e Unicredit Buddybank.

Sportello: per i giovani che preferiscono le filiali, le migliori offerte sono con Poste Italiane e Crédit Agricole.

Queste informazioni e le tendenze di mercato possono aiutare a scegliere il conto corrente più adatto alle proprie esigenze, considerando i costi e i servizi offerti.