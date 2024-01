Shopping tax free ridotto a 70 euro

Stretta sul tax free shopping 2024: scende a 70 euro il valore degli acquisti senza addebito IVA per i viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE.

Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore le nuove regole per l’accesso al tax free shopping, con la diminuzione da 154,94 euro a 70 euro del valore dei beni ceduti ai viaggiatori extra-UE.

La novità arriva con la Legge di Bilancio 2024, che introduce nuove disposizioni sull'IVA relativa agli acquisti dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE.

La norma riguarda i beni destinati all’uso personale trasportati nei bagagli fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea, per i quali non è previsto il pagamento dell’IVA.

Obiettivo della nuova disposizione, che consente al venditore di non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE e a quest’ultimo di richiedere la restituzione dell’imposta pagata in dogana, è quello di favorire la ripresa della filiera del turismo nazionale potenziando il rilancio dell’attrattività italiana in abito internazionale.