Conti Deposito: +556% di guadagno netto in un anno

Conti deposito con rendimenti e guadagno in crescita: investimento per piccoli risparmiatori garantito, con tassi oltre la media e vincoli minimi o nulli.

I conti deposito si confermano un investimento sempre più conveniente per far crescere i risparmi in modo sicuro. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio ConfrontaConti.it, il guadagno netto derivante da questo strumento di risparmio, a parità di importo investito e durata, è cresciuto del 556% rispetto all’anno precedente.

Mettiamo a confronto i rendimenti dei conti deposito di oggi rispetto a quelli di un anno per comprenderne la crescente convenienza.

Perché i conti deposito convengono

Gli interessi che si guadagnano sui conti deposito sono mediamente elevati in rapporto alla tipologia di investimento: fino a poco più del 5% annuo lordo, con differenze a seconda della durata e del vincolo scelto. In poco più di un anno, il tasso di interesse è aumentato di oltre 2 punti percentuali, generando un significativo incremento del guadagno netto.

Non saranno cifre altissime la il vero vantaggio è che si tratta di un investimento sicuro (grazie alla garanzia del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, che “copre” fino a 100mila euro di investimenti) mettendolo in concorrenza con classici Buoni Fruttiferi Postali.

Tra l’altro, per incoraggiare i risparmiatori, molte banche hanno ridotto il deposito minimo richiesto rendendo il conto deposito accessibile ai piccoli risparmiatori.

Rentimenti dei Conti Deposito: di quanto sono aumentati

L’Osservatorio ha preso in esame tre ipotesi di vincolo: a 6, 12 e 18 mesi, considerando anche i conti svincolabili. Ill guadagno al netto delle tasse è cresciuto tra il +436% e il +556%.

I dati fanno riferimento a un investimento di 20.000 euro.

Vincoli 6 mesi Vincoli 12 mesi Vincoli 18 mesi Maggio 2022 Settembre 2023 Variazione Maggio 2022 Settembre 2023 Variazione Maggio 2022 Settembre 2023 Variazione Tasso Lordo 0,62% 2,96% +2,34 pp 0,81% 3,40% +2,59 pp 0,82% 3,62% +2,8 pp Tasso Netto 0,46% 2,19% +1,73 pp 0,60% 2,52% +1,92 pp 0,61% 2,68% +2,07 pp Interessi netti (euro) 45,20 € 218,33 € 383% 117,13 € 503,20 € 330% 182,04 € 804,00 € 342% Imposta di bollo (euro) 14,32 € 15,84 € 11% 29,63 € 34,47 € 16% 46,36 € 51,96 € 12% Guadagno netto (euro)° 30,88 € 202,49 € 556% 87,51 € 468,73 € 436% 135,68 € 752,04 € 454% Deposito minimo (euro) 4.864 € 1.934 € -60% 4.900 € 2.250 € -54% 5.540 € 2.633 € -52% % di Conti svincolabili sul totale°° 50% 44% -6 pp 50% 50% – 46% 47% +1 pp Tempistiche di accredito degli interessi 4,9 mesi 4,7 mesi -0,2 mesi 8,5 mesi 8 mesi -0,5 mesi 9,5 mesi 11 mesi +1,5 mesi

Come guadagnare con i conti deposito

Come si vede, la media di mercato per il tasso di interesse lordo garantito è aumentato in modo significativo, oscillando tra un minimo di +2,34 punti percentuali e un massimo di +2,8 punti percentuali per le tre tipologie di depositi considerate. Trattandosi di una media, è chiaro che ci possono essere delle offerte di conti deposito ancora più convenienti.

Facendo due calcoli, un aumento del rendimento del 556% porta ad un maggiore guadagno di circa 616 euro in più rispetto all'anno precedente per un deposito a 18 mesi, investendo 20mila euro. Investendo 100.000 euro (la soglia massima garantita dal FITD), il guadagno garantito è ovviamente maggiore.

Se poi si vogliono vincolare somme per periodi di tempo superiori ai 18 mesi considerati dallo studio, i tassi possono arrivare fino al 7% lordo annuo per i conti deposito vincolati fino a 60 mesi.