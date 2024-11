Bonus Elettrodomestici in Manovra 2025: cosa prevede l’emendamento

Tra gli emendamenti alla Manovra 2025, spunta un nuovo bonus elettrodomestici con detrazione del 30% efino a 200 euro: i dettagli.

Con l’approvazione della Manovra 2025 potrebbe essere attivato un nuovo bonus per l’acquisto di elettrodomestici più performanti, che garantiscano consumi inferiori favorendo il risparmio delle famiglie.

Si tratterebbe di un’agevolazione diversa dal Bonus Mobili, già previsto anche per il prossimo anno nell’ambito delle spese per gli arredi e i grandi elettrodomestici ad alta efficienza, nell’ambito di un progetto di ristrutturazione edilizia.

A prevederlo è un emendamento alla Legge di Bilancio presentato dalla Lega, siglato da Alberto Gusmeroli. La proposta mira a incentivare la sostituzione di grandi elettrodomestici obsoleti con apparecchi di classe energetica non inferiore alla B. Lo stanziamento dei fondi necessari sarebbe pari a 100 milioni di euro all'anno dal 2025 al 2027.

Si tratterebbe di un incentivo basato sulla copertura del 30% del costo, entro un limite massimo di 100 euro elevato a 200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

La detrazione sarebbe applicata in dichiarazione dei redditi, conservando le fatture e le ricevute dei pagamenti, emesse esclusivamente in seguito a pagamenti tracciabili.

Per quanto riguarda le tipologie di elettrodomestici, l’agevolazione proposta potrebbe essere utilizzata per acquistare frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici e lavastoviglie ma anche apparecchi di riscaldamento, stufe elettriche, forni a microonde, ventilatori elettrici e apparecchi per il condizionamento.