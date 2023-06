BTP e CCTeu: il dettaglio MEF sulle nuove emissioni

Asta BOT a 12 mesi collocati dal tesoro il 9 giugno: per il Titolo, rendimenti in rialzo tasso pari al 3,637%, Regolamento in calendario il 14 giugno.

Titoli di Stato: i dettagli sull’asta BOT del 9 giugno

Calendario MEF e dettagli sui titoli di Stato in emissione per i BOT in asta il 9 giugno 2023: ecco le tempistiche per le operazioni di sottoscrizione.