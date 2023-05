Inflazione: come combatterla diversificando gli investimenti

La diversificazione degli investimenti si rivela un modo efficace per proteggere i propri risparmi: ecco alcuni consigli utili.

L’inflazione non arresta la sua crescita, generando ripercussioni negative anche sui piccoli risparmiatori che assistono alla svalutazione del denaro presente all’interno del conto corrente.

L'inflazione torna a crescere: +8,3% in un anno 2 Maggio 2023

Investire i risparmi nei mercati dei capitali può essere la strada giusta per ottenere un rendimento che aiuti a contrastare l’inflazione, tuttavia per ridurre i rischi è importante favorire la diversificazione degli investimenti.

Diversificare, in particolare, significa distribuire il capitale in investimenti in diverse aree geografiche, società, settori e tipi di attività, proteggendo il patrimonio ed evitando che un eventuale shock finanziario si ripercuota sulla totalità del capitale.

Secondo la piattaforma di investimento Scalable Capital, è possibile seguire alcune linee guida per approcciarsi al mondo degli investimenti nel miglior modo possibile e costruire un portafoglio con rendimenti positivi nel lungo periodo, in modo da contribuire a compensare l’effetto dell’inflazione:

valutare la tolleranza al rischio individuale , diversificando gli investimenti tra le azioni e le obbligazioni. Le prime sono più rischiose ma a lungo termine offrono rendimenti elevati, mentre le seconde sono più stabili ma meno redditizie;

, diversificando gli investimenti tra le azioni e le obbligazioni. Le prime sono più rischiose ma a lungo termine offrono rendimenti elevati, mentre le seconde sono più stabili ma meno redditizie; investire in un ETF (Exchange traded fund) ampiamente diversificato, che consente di investire in migliaia di società dei Paesi sviluppati attraverso un’unica transazione;

(Exchange traded fund) ampiamente diversificato, che consente di investire in migliaia di società dei Paesi sviluppati attraverso un’unica transazione; aprirsi ad altri mercati , senza focalizzarsi sulle azioni e obbligazioni nazionali anche al fine di mitigare il rischio e compensare eventuali perdite;

, senza focalizzarsi sulle azioni e obbligazioni nazionali anche al fine di mitigare il rischio e compensare eventuali perdite; puntare sulla sostenibilità come criterio di diversificazione, considerando che nel lungo periodo gli investimenti in società che operano secondo i criteri ESG sono in grado di offrire migliori opportunità di rendimento.