Risparmio: le migliori app per tenere sotto controllo le spese

Risparmiare grazie alla tecnologia: ecco le migliori app per esperti o principianti, gratuite o a pagamento, per tenere sotto controllo le proprie spese.

Una spesa imprevista, una vacanza progettata da tempo, l’acquisto di una macchina nuova o l’acconto della casa sono alcuni degli obiettivi che si prefigge chi risparmia. Ma più che il traguardo finale, è importante capire come arrivarci. Risparmiare al giorno d’oggi è impresa ardua ma la tecnologia anche stavolta può darci una grossa mano. Gli app store pullulano di applicazioni per il risparmio che permettono in pochi clic di controllare le nostre spese quotidiane e risparmiare così molto più facilmente.

Vediamo le più interessanti app per la gestione delle finanze domestiche e personali e come utilizzare per spendere meno e risparmiare di più.

Le 8 migliori app per monitorare budget e spese mensili

Un’app per il risparmio è un’applicazione per smartphone progettata per aiutare a risparmiare regolarmente senza dover spendere troppe energie. Nella maggior parte dei casi, l’app può essere personalizzata in base alle proprie esigenze, sia che si parta da migliaia di euro o da pochi spiccioli.

Anche se ogni app ha caratteristiche diverse, in pratica funzionano tutte come un gioco: si creano obiettivi di risparmio o di bilancio, si lavora per raggiungerli e, man mano che si fanno progressi, i risparmi crescono. E man mano che ci si avvicina all’obiettivo, si ottiene una reazione di benessere, come se si salisse di livello in un gioco. Una volta completato il primo obiettivo, è possibile crearne uno nuovo e il ciclo ricomincia, sempre all’insegna del miglioramento del proprio benessere finanziario.

Tra le caratteristiche comuni alle varie app che si trovano oggi online troviamo la possibilità di effettuare depositi automatici con cui stabilire quanto si vuole risparmiare e quando farlo.

Con il servizio “monitoraggio delle spese”, si ottiene una categorizzazione pezzo per pezzo delle proprie spese e l’app fa tutto il lavoro di organizzazione degli acquisti. Alcune app poi prevedevono anche la possibilità di effettuare micro–investimenti, magari con pochi spiccioli che vengono poi investiti a scelta tra azioni od obbligazioni.

Vediamo nel dettaglio alcune delle app più note per tenere sotto controllo le spese.

HYPE

Il conto HYPE è una vera e propria carta virtuale protetta da crittografia. Per risparmiare sono attivi i Box, divisi tra Obiettivo e Salvadanaio. Il primo permette di risparmiare senza sforzi per le spese programmate o progetti futuri entro una data precisa. Per chi invece vuole accantonare soldi per le nuove avventure o avere un paracadute per una situazione inaspettata, si può usare il box Salvadanaio.

L’offerta HYPE prevede tre piani: HYPE, a canone zero, Next, a 2,90€ al mese, e Premium, a 9,90€ al mese. HYPE include una carta virtuale Mastercard, prelievi gratis fino a 250€ al mese e ricarica del conto fino a 15.000€ all’anno. Disponibile per iOS 12 o superiore e Android versione 5.0 o superiore.

FastBudget

App che permette di gestire le finanze personali pianificando spese e budget. I movimenti di denaro si trovano nella pagina “Panoramica”, in cui trovare il bilancio degli ultimi giorni insieme ai conti, carte e budget usate più spesso. E’ anche possibile creare budget personalizzati per sapere sempre quanti soldi si hanno ancora a disposizione. I budget sono divisi per categoria e si puoi scegliere la durata.

L’app è a pagamento da 19,99 euro all’anno. Disponibile su Google Play e App store.

Money Manager Expense & Budget

Applicazione ottimizzata per la gestione delle finanze personali, non memorizza semplicemente i guadagni e le spese, ma deposita il denaro nel proprio account non appena viene inserito il guadagno e preleva il denaro non appena viene inserita una spesa. L’app mostra tuo budget. Mostra il budget e le spese in un grafico, in modo da confrontare velocemente l’ammontare di spese e guadagni. E’ possibile trasferire fondi tra i vari conti impostati, il che rende la gestione delle finanze più efficiente. Inoltre, è possibile gestire più facilmente lo stipendio, l’assicurazione, i depositi vincolati e i prestiti impostando il trasferimento automatico e i movimenti ricorrenti.

Disponibile per Android, l’app è gratuita con un abbonamento Google Play Pass.

Wallet

App progettata per offrire un quadro chiaro e preciso delle spese. La versione gratuita non importa automaticamente i dati dai conti bancari, richiedendo di inserire manualmente tutte le transazioni. La versione Premium automatizza il controllo delle spese e se non si vuole inserire manualmente tutte le transazioni, si può scegliere WalletPremium.

Con un costo di 5 € al mese, l’app importerà automaticamente i dati dai propri conti bancari, semplificando il processo. Tuttavia, non tutte le funzioni di Wallet sono disponibili su iPhone o versioni desktop, mentre gli utenti Android possono beneficiare delle seguenti caratteristiche: resoconti finanziari dettagliati e grafici, monitoraggio multi-conto, Imposta e raggiungi obiettivi di risparmio.

Moneon

Disponibile gratuitamente su App Store, è l’app ideale per chi desidera tenere traccia delle proprie finanze in modo semplice e intuitivo. Grazie alle sue funzionalità aggiuntive, acquistabili in-app, Moneon si rivela un potente strumento per la gestione delle spese.

Una delle caratteristiche più interessanti di Moneon è la possibilità di invitare altri utenti a partecipare alla gestione del proprio portafoglio personale. Questa funzione rende l’app particolarmente adatta per la gestione delle spese familiari. Inoltre, Moneon permette di gestire più portafogli contemporaneamente, offrendo maggiore flessibilità all’utente.

Easy Home Finance

Applicazione pensata come aiuto per risparmiare e gestire i soldi in modo semplice e intuitivo, è ideale per l’utilizzo in qualsiasi paese, visto che non richiede di impostare una valuta specifica, ma permette comunque di selezionare quella preferita per facilitare la comprensione dei dati inseriti.

Oltre all’inserimento manuale dei dati, Easy Home Finance offre numerose funzioni pensate per semplificare la gestione delle proprie finanze personali: interfaccia chiara e intuitiva, che permette di avere una panoramica completa delle spese in ogni momento; Gestione di più conti, ideale per chi possiede diverse carte di credito o conti correnti; Suddivisione delle spese per categoria, per avere sempre sotto controllo i diversi aspetti del tuo budget. Disponibile in modo completamente gratuito, senza pubblicità e senza microtransazioni.

L’applicazione è compatibile con Android v4.

Wally

Applicazione per monitorare i risparmi, disponibile in oltre 18 lingue, ogni mese, Wally permette di avere un quadro chiaro delle entrate e spese effettive grazie alla sua interfaccia user-friendly. Una caratteristica che la distingue da molte altre app simili è il modo in cui Wally integra i dati direttamente dai conti bancari collegati. Ciò permette di avere un budget aggiornato in tempo reale, senza dover inserire manualmente entrate e spese, poiché l’app lo fa automaticamente per te.

Disponibile per iOS, gratuitamente.

Daily Budget Original

Gratuita, disponibile per iOS, l’app Daily Budgeting Original si distingue per la sua capacità di rendere il risparmio divertente e per aiutare a gestire i soldi quotidianamente. Questa app per risparmiare si basa sull’inserimento manuale dei dati, offrendo un valido supporto nel calcolo e nella classificazione delle spese, oltre che nella definizione degli obiettivi di risparmio. Una delle caratteristiche più apprezzate di Daily Budgeting Original è la sua facilità d’uso. L’app offre un pratico promemoria che informa quotidianamente su quanto denaro si può ancora spendere in base ai propri obiettivi di risparmio. Questo elemento la differenzia dalle altre app simili, che tendono a mostrare le spese nell’arco del mese intero, invece che giorno per giorno.

In conclusione, le app per il risparmio sono strumenti efficaci per incrementare il conto in banca, indipendentemente dal livello di esperienza nel risparmio e fanno sì che il risparmi diventi un’abitudine più semplice e piacevole. Ma prima di scaricarla e usarla, è importante sapere che utilizzerete un’app per il risparmio che avrà accesso ai dati bancari (a meno che l’app non sia fornita dalla vostra banca). Pertanto, è fondamentale leggere attentamente i termini e le condizioni dell’app e assicurarsi che la privacy e sicurezza siano garantite.

In ogni caso possono davvero fare la differenza nel proprio percorso verso una maggiore stabilità finanziaria.