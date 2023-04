Come utilizzare carta di credito, debito e prepagata per risparmiare

Un uso consapevole della carta di credito, debito o prepagata permette di risparmiare nel tempo: ecco i consigli per impostare uno schema di budget.

Le carte di credito addebitano le transazioni bancarie sul proprio conto (la banca concede un “credito” da saldare in via riepilogativa una volta al mese). Le carte di debito sono sempre associate a un conto bancario ma permettono di spendere fino al saldo che si ha sul conto (il classico bancomat, che attinge al denaro disponibile in tempo reale). Nelle carte prepagate, infine, l’importo viene scalato dal credito presente sulla carta stessa e non sul conto associato, attingendo pertanto al solo saldo della carta. La differenza però è che la carta prepagata deve essere ricaricata ogni volta che il saldo si esaurisce.

Come risparmiare usando la carta di credito

L’uso della carta di credito può risultare vantaggioso per le proprie finanze. Un uso responsabile della carta di credito difatti può far crescere il credito. Come? Il segreto in tal caso è avere uno schema di budget e cercare di rispettarlo.

Come si fa? Per prima cosa è necessario tenere traccia delle proprie spese. Per quelle variabili come la spesa, la benzina e i pasti fuori casa che possono essere difficili da stimare con precisione, invece di tirare a indovinare, è bene tenere un registro.

Raccogliete le ricevute, e gli scontrini e ordinatele usando anche un’app. Una volta delineato un quadro chiaro delle spese, suddividetele per categorie: casa, abbigliamento e i generi alimentari. Poi ci sono le spese fisse, come il mutuo o l’affitto, le rate dell’auto, la rata del nido del figlio o della palestra, se pagate lo stesso importo ogni mese. Nell’elenco è bene anche inserire spese periodiche come il bollo dell’auto, i regali, i viaggi o le spese scolastiche.

Questa strategia è particolarmente importante quando si utilizza una carta di credito. Se pianificate in anticipo le spese previste e risparmiate una piccola somma ogni mese, potete evitare di contrarre debiti inutili. Fissate queste spese che andranno scalate mensilmente nel saldo della carta in modo che potere capire al meglio quanto potete mettere da parte. Avere una cifra in mente precisa è uno stimolo a risparmiare.

E’ sempre bene poi tenere d’occhio le spese effettuate con la carta di credito e fate attenzione quando vi avvicinate al vostro limite. Potreste impostare delle notifiche per ricevere avvisi che vi aggiornino quando raggiungete il 50% e il 75% di questo limite.

Un segreto per risparmiare usando la carta di credito è pianificare. Se avete difficoltà a mantenere le spese con la carta di credito all’interno del vostro budget in settori chiave, provate a limitarvi agli acquisti in contanti per un mese o due. Prelevate ogni mese l’importo che intendete spendere in una particolare categoria e limitate le vostre spese solo a quell’importo in contanti.

Risparmiare con la carta di debito

Carte di debito: le migliori di aprile a confronto 6 Aprile 2023 Anche l’uso della carta di debito può aiutarvi a risparmiare. La carta di debito può darvi una discreta libertà finanziaria e potere di spesa. Proprio come le carte di credito, offrono la comodità di non dover pagare in contanti e si possono usare per fare acquisti in negozio e online o per prelevare denaro dagli sportelli automatici.

A differenza delle carte di credito però, le carte di debito prelevano i fondi da un conto già in vostro possesso, come un libretto di risparmio o un conto corrente, anziché da una linea di credito del vostro istituto finanziario. Per questo motivo, può essere fin troppo facile attingere ai propri risparmi quando si usa la carta di debito in modo irresponsabile.

Per evitare che ciò accada, ecco alcuni modi per risparmiare denaro quando si usa la carta di debito.

capire i termini e le condizioni della carta di debito: come le carte di credito, anche quelle di debito possono essere un ottimo modo per guadagnare punti e premi, a patto che ne abbiate una che attui tali programmi. Per questo motivo è importante fare attenzione alle carte di debito che vi vengono proposte prima di sceglierne una da utilizzare.

commissioni e spese di servizio: a differenza delle carte di credito, che spesso prevedono commissioni annuali, spese di mora, interessi e altre voci, le carte di debito hanno in genere poche o nessuna commissione. Le carte di debito consentono inoltre di prelevare dagli sportelli automatici o ATM ogni volta che se ne ha bisogno. Tuttavia, se si preleva da uno sportello automatico non affiliato, potrebbe esservi addebitata una tariffa precisa. Fortunatamente è possibile evitare di farsi addebitare queste commissioni varie per il bancomat semplicemente agendo in modo intelligente. Se sapete di aver bisogno di contanti, recatevi in anticipo presso uno sportello automatico della rete gestito dal vostro istituto finanziario.

rispettare un budget ragionevole: avere facile accesso ai vostri soldi con una carta di debito sembra fantastico all’inizio, ma può essere dannoso se il vostro obiettivo è risparmiare. Se non controllato, può essere fin troppo facile prosciugare i risparmi o il conto corrente se si continua a usare la carta per pagare ogni piccolo acquisto. Il modo migliore e più efficace per risparmiare è come detto poc’anzi, avere un budget e rispettarlo. Uno dei piani di bilancio più diffusi è il piano 50/30/20, facile da seguire, che prevede di destinare il 50% del reddito ai bisogni e alle necessità, il 30% ai desideri e il 20% ai risparmi e al rimborso del debito. Avete problemi a rispettare il vostro budget? Prendete in considerazione l’idea di prelevare il 30% per i vostri desideri in contanti e di spenderlo invece di strisciare la carta. Quando lo si esaurisce, c’è poco da fare: dovrete limitare le vostre spese fino al mese prossimo.

Risparmiare con la carta prepagata

Carte prepagate a confronto: le migliori di marzo 2023 9 Marzo 2023 Vi ritrovate ancora a intaccare i vostri risparmi nonostante abbiate un budget? Forse è arrivato il momento di porre dei limiti più severi. Invece di usare una carta di debito collegata al vostro conto di risparmio o al conto corrente per pagare tutti i vostri acquisti, potreste prendere in considerazione l’apertura di una prepagata/ricaricabile.

Le carte prepagate hanno fatto molta strada da quando sono state lanciate a metà degli anni ’90 e ora oltre a fungere da “passaporto in contanti”, è possibile utilizzarle anche per fare budget e risparmiare, grazie alle loro caratteristiche simili a quelle delle carte di debito.

Invece di usarla per le spese quotidiane, potreste usarla per risparmiare per qualcosa di speciale, come una nuova auto, una vacanza o dei lavori di ristrutturazione della casa. Alcuni conti permettono trasferimenti automatici quindi basta scegliere la somma e ogni mese, comodamente online e senza doverselo ricordare, quell’importo verrà prelevato dal conto e trasferito sulla prepagata.