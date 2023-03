Carte prepagate a confronto: le migliori di marzo 2023

Carte di pagamento prepagate per pagamenti sicuri, soprattutto online: ecco le carte ricaricabili migliori di marzo, con IBAN e senza.

Le carte prepagate ricaricabili consentono di evitare il contante offrendo garanzia di sicurezza, bassi costi (la maggior parte non ha canone annuo), indipendenza dal conto corrente, gestione quasi sempre tramite app mobile e ricarica a distanza, anche da terze persone.

Riportiamo di seguito un utile confronto su quelle che sono in questo momento le carte prepagate sul mercato e le loro principali caratteristiche, per determinare quale sia la migliore opzione per le proprie esigenze.

Quale carta serve per fare acquisti online?

Le carte prepagate ricaricabili sono quelle che possono essere ritenute più sicure perché, in caso di furto o smarrimento, il rischio di frode è limitato all’importo sulla carta. E questo le rende anche la migliore scelta in caso di acquisti online sui siti di e-commerce.

Oggi, inoltre, le app di gestione delle prepagate consentono di ricaricarle istantaneamente, così da mettervi solo l’importo di cui si ha necessità e solamente nel momento in cui realmente serve. Un’altra opzione molto utile delle app di gestione delle carte prepagate, che le rende ancora più sicure, è la possibilità di metterle in pausa e di abilitarle/disabilitarle in qualsiasi momento per gli acquisti online, in negozio o per i prelievi dagli ATM.

Importante è ricordarsi di attivare le notifiche push istantanee per essere sempre informati immediatamente di qualsiasi transazione (pagamenti, addebiti diretti, prelievi) e quindi procedere, qualora non si riconosca la transazione come propria, al blocco immediato (spesso possibile direttamente da app).

Quali carte prepagate fare?

Tra le carte prepagate migliori di marzo, per condizioni offerte e costi, ci sono:

la carta ricaricabile TInaba,

la carta prepagata Mastercard di ING,

Postepay Digital,

Flowe.

Come funziona la carta ricaricabile TInaba?

La carta ricaricabile TInaba: non ha costi annui di canone, è gestibile tramite app, è compatibile con i pagamenti con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, SwatchPay e offre la possibilità di ottenere fino al 10% di cashback. Il limite di prelievo è di 250 € al giorno, mentre non ci sono limiti di ricarica e di spesa.

Cos’è la carta prepagata Mastercard di ING?

Il canone annuo della carta prepagata Mastercard di ING è gratuito, consente di autorizzare gli acquisti online istantaneamente con l’App e offre un servizio di SMS Alert.

Che vantaggi offre la Postepay Digital?

Postepay Digital è una carta di pagamente prepagata gratuita e 100% digitale. Si può richiedere online, con una procedura semplificata e più veloce utilizzando SPID, consente di pagare direttamente con lo smartphone con Apple Pay e Google Pay e offre fino al 20% di sconto in cashback grazie al programma ScontiPoste.

Perché scegliere Flowe?

La carta conto Flowe fa parte del circuito MasterCard, non ha canoni di gestione, limiti di spesa o prelievo. Tra i principali motivi per sceglierla è che si tratta di una carte ecosostenibile, di legno, in più la banca pianta un albero ogni 100 pagamenti, per compensare la CO2, più un albero in Guatemala per ogni carta Flowe attivata.

Qual è la migliore carta prepagata con IBAN?

Tra la migliori carte prepagate con IBAN, che quindi consentono di usufruire dei vantaggi di una ricaricabile e dei servizi di base di un conto corrente, ci sono:

Hype di Banca Sella,

N26,

TransferWise,

Carta Revolut.

Cos’è la carta Hype?

Hype di Banca Sella: può essere richiesta online, ottenendo una carta virtuale in app. Mei giorni successivi si riceve, direttamente a casa, una carta fisica Mastercard contactless, è dotata di IBAN per ricaricarla anche mediante bonifico (la ricarica è immediata se il bonifico viene effettuato da una qualsiasi conto della Banca Sella, altrimenti bisogna attendere i tempi tecnici), oltre che presso bar, edicole, tabacchi e supermercati.

Hype consente di effettuare bonifici in uscita, con prelievi da bancomat e ATM gratuiti in tutto il mondo e offre un cashback per acquisti online, entrando in app e scegliendo il proprio brand preferito, ricevendo così il rimborso per i prodotti e servizi acquistati.

Il plafond massimo di ricarica annua della carta Hype dipende dalla tipologia:

Hype Start ha un plafond di 2.500 euro l’anno, un limite di prelievo giornaliero di 250 euro e non ha nessun costo mensile;

Hype Next non prevede alcun limite di ricarica, il prelievo giornaliero è sempre limitato a mille euro, ma ha un canone mensile di 2,90 euro;

Hype Premium non prevede alcun limite di ricarica, il limite di prelievo giornaliero è di 2.500 euro e ha un canone mensile di 9,90 euro, prevedendo alcuni servizi aggiuntivi rispetto alle precedenti versioni.

Come funziona la Carta N26?

La Carta N26 non ha costi di canone e attivazione, si richiede direttamente online, a casa arriva poi una carta prepagata Mastercard. La versione You (che ha un canone pari a 9,90 euro al mese) è l’ideale per chi viaggia tanto all’estero, offrendo pagamenti gratuiti in qualunque valuta, prelievi da ATM gratuiti in tutto in mondo, pacchetto assicurativo che copre spese mediche all’estero, ritardi dei voli o della consegna bagagli, furto del telefono o dei contanti, e furto o danneggiamento di oggetti acquistati con la carta N26. Il limite di spesa è di 5000 € e di prelievo di 2500 €.

Cosa offre la carta TransferWise?

La Carta TransferWise è una carta Mastercard che consente di ricevere denaro da tutto il mondo a zero commissioni, come se si avesse un conto in una banca locale. Essa è infatti dotata di un IBAN europeo, ma anche di un numero di conto britannico e un sort code, un numero di conto e un routing number statunitensi, un numero di conto australiano e un codice BSB, un numero di conto neozelandese. La carta può essere utilizzata per pagare in qualsiasi oltre 40 valute estere, senza commissioni e al tasso di cambio reale. TransferWise non ha canone annuale, costi di attivazione e le commissioni di prelievo sono gratuite fino a 200 sterline al mese.

Come funziona la Carta Revolut?

La Carta Revolut è una carta conto inglese che offre un supporto multi-valuta senza maggiorazioni sul tasso di cambio. Il circuito della carta prepagata con IBAN Revolut può essere MasterCard o Visa. Attivazione e canone annuale sono gratuiti, così come le commissioni di ricarica e prelievo (fino a 200 euro al mese). Non ci sono limiti di spesa.

Che differenze ci sono tra carte prepagate, di debito e di credito?

La carta di pagamento prepagata non è necessariamente collegata ad un conto corrente, mentre quella di debito e credito lo sono sempre. La verifica del saldo disponibile può essere effettuata istantaneamente, come per la carta di debito, mentre non è possibile per la carta di credito. Può essere dotata di IBAN per inviare e ricevere bonifici, a differenza delle carte di credito e bancomat. Può essere utilizzata per pagare online, così come la carta di debito (ma questa scelta è meno sicura), mentre le carte di credito non sempre possono essere utilizzate per acquisti in Rete.