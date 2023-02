Risparmiosemplice è il Piano che permette di sottoscrivere Buoni postali un po' alla volta, con tasso fisso e rendimento premiale.

Investire nei Buoni fruttiferi postali è un modo semplice e sicuro per risparmiare. Questi prodotti sono distribuiti da Poste Italiane attraverso gli oltre 12mila sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale e si caratterizzano per una tassazione agevolata, nessun costo di sottoscrizione o gestione (salvo gli oneri fiscali) e possibilità di rimborso in qualsiasi momento sino alla scadenza del termine di prescrizione decennale.

Il rendimento dei buoni fruttiferi varia in base alla tipologia e alla durata dell’investimento con un tasso anno lordo che può arrivare al 2,50% conferito alla scadenza. Vediamo in quali casi.

Risparmio Semplice: come funziona

Oggi sul mercato vi sono varie tipologie di buoni, ognuno con le proprie caratteristiche. Tra queste il Buono Risparmio Semplice, che consente di sottoscrivere Buoni con la periodicità desiderata. In sostanza si costruisce nel tempo un capitale accumulando un po’ alla volta, anche con piccoli importi. In qualsiasi momento si può modificare le impostazioni del Piano di risparmio ed effettuare sottoscrizioni aggiuntive senza alcun costo.

E’ il caso dei Buoni 4 anni Risparmio Semplice, sottoscrivibili esclusivamente nell’ambito del Piano Risparmiosemplice.

Tali prodotti permettono di risparmiare un po’ alla volta con la tranquillità offerta dai Buoni fruttiferi postali senza dover impegnare grandi somme in un’unica soluzione. Quando giungono a scadenza, si può beneficiare del reinvestimento automatico delle somme, senza doversi recare in ufficio postale.

Buoni 4 anni: da 50 a 10mila euro

I Buoni 4 anni sono sottoscrivibili dai titolari di un conto corrente o libretto postale aventi la medesima intestazione dei Buoni e del Piano Risparmiosemplice. Tali buoni si possono acquistare presso un qualunque ufficio postale portando con sé un documento di identità e il codice fiscale. Si possono sottoscrivere per importi pari a 50 euro e multipli e per un massimo giornaliero di 10mila euro.

Rendimenti Risparmiosemplice

Il rendimento è all’1,50% alla fine di ciascun anno ma si può conseguire un rendimento premiale, al raggiungimento di un minimo di 24 sottoscrizioni periodiche, al 2,50%. Il rendimento premiale è applicato su ciascun Buono sottoscritto nell’ambito del Piano che porti a scadenza.

Buoni Risparmiosemplice: perchè sottoscriverli

Non ci sono costi di sottoscrizione né di rimborso del Buono, ad eccezione degli oneri di natura fiscale.

I Buoni postali del Piano Risparmiosemplice, tra l’altro, sono esenti da imposta di bollo su un valore del rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro. In caso contrario, si applica l’imposta pro tempore vigente. La tassazione sugli interessi è agevolata al 12,50%, ma non è prevista l’imposta di successione.

Capire la convenienza di un buono postale non è mai semplice perché c’è da considerare tutta una serie di variabili.

A tal proposito sul sito di Poste Italiane è presente un utile simulatore che permette di scoprire quanto può rendere un buono impostando importo e durata.

Modalità di rimborso e valore

I Buoni 4 anni Risparmiosemplice sono rimborsabili presso tutti gli uffici postali da parte del titolare.

Il rimborso anticipato si può richiedere per l’intero valore in un’unica soluzione oppure parzialmente, per importi pari a 50 euro e multipli, senza costi aggiuntivi e in qualsiasi momento della vita del Buono.

Quanto vale il rimborso? Prima del compimento del quarto anno, è pari al valore nominale sottoscritto, al netto di eventuali oneri fiscali. Non sono corrisposti interessi prima della scadenza. A scadenza invece, il valore del rimborso è pari al valore nominale sottoscritto, al netto di eventuali oneri fiscali, incrementato degli interessi maturati come esemplificato nel Foglio Informativo.

Gli interessi maturati vengono riconosciuti solo in caso di rimborso a scadenza. Sui Buoni del Piano Risparmiosemplice che giungono a scadenza, dal giorno successivo al raggiungimento del numero minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nell’ambito del medesimo Piano, sarà riconosciuto un rendimento premiale, ossia maggiorato rispetto al «rendimento standard» previsto per il Buono sottostante.

Scadenza e prescrizione

I Buoni Fruttiferi Postali diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza.

Per i Buoni cartacei, trascorsi 10 anni dalla data di scadenza, i diritti dei titolari alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati si prescrivono .

dalla data di scadenza, i diritti dei titolari alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati . I Buoni dematerializzati non si prescrivono in quanto vengono rimborsati alla scadenza e il relativo importo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell’intestatario.