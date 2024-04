Repower SOLE: soluzioni su misura per l’energia rinnovabile in azienda

Repower affianca le imprese che abbracciano la transizione energetica puntando sull’energia rinnovabile: tutti i vantaggi dell’offerta SOLE che prevede un servizio fotovoltaico personalizzato e integrato.

Produrre energia rinnovabile e sostenibile, ridurre le spese e limitare l’esposizione ai rincari in fattura: puntando a raggiungere questi obiettivi un numero sempre maggiore di aziende sceglie di dotarsi di un impianto fotovoltaico, una risorsa efficace per potenziare l’efficienza energetica e generare risparmio sfruttando tutti i vantaggi dell’autoproduzione.

Andando incontro alla crescente richiesta di soluzioni per il fotovoltaico che arriva dal mondo delle imprese, Repower propone un nuovo servizio: SOLE nato in collaborazione con Erreci, azienda attiva nel settore del fotovoltaico industriale, da oltre vent’anni. L’accordo si basa sull’offerta di un servizio personalizzato e integrato, in grado di intercettare e soddisfare diverse esigenze di business.

Destinatarie di SOLE, infatti, sono le imprese di ogni dimensione che possono contare su un unico punto di riferimento in tutte le fasi del progetto, dall’analisi energetica preliminare fino alla manutenzione dell’impianto.

SOLE: il servizio di Repower per il fotovoltaico in azienda

SOLE è quindi il servizio di Repower che aiuta le imprese a realizzare il loro impianto fotovoltaico o, se già presente, a renderlo più efficiente e performante grazie alle soluzioni di revamping e repowering.

In collaborazione con Erreci, Repower segue le fasi di progettazione dell’impianto a trecentosessanta gradi, curando i rapporti con gli Enti, come GSE e fornendo servizi di installazione, collaudo e manutenzione dei singoli impianti, garantendo la massima assistenza durante l’intero ciclo di vita del prodotto sempre nel pieno rispetto dei più alti standard di sicurezza e qualità.

L’offerta commerciale, inoltre, abbraccia le più svariate esigenze aziendali: vendita diretta e leasing finanziario, ad esempio, comprese le formule di noleggio operativo. Entrando più nel dettaglio del servizio SOLE, gli esperti Repower garantiscono:

analisi gratuita dei consumi dell’azienda , per poter dimensionare l’impianto fotovoltaico su copertura o a terra, tenendo conto delle reali esigenze e obiettivi della stessa;

, per poter dimensionare l’impianto fotovoltaico su copertura o a terra, tenendo conto delle reali esigenze e obiettivi della stessa; progettazione e installazione dell’impianto, eseguita da operatori qualificati;

dell’impianto, eseguita da operatori qualificati; manutenzione e monitoraggio regolare dei parametri di funzionamento, eseguito attraverso indagini visive strumentali e termografiche volto a mantenere l’impianto efficiente, sicuro e produttivo partendo da una diagnosi precoce che consente di intervenire prontamente per garantire la massima durata nel tempo.

Agevolazioni per le aziende che scelgono il fotovoltaico

Per le aziende che decidono di cogliere tutti i vantaggi offerti dalla transizione energetica, inoltre, sono previste agevolazioni fiscali e incentivi legati al fotovoltaico e resi possibili dai fondi del PNRR oppure attuati attraverso i bandi promossi a livello nazionale, regionale o comunale.

Citiamo i più importanti come le diverse edizioni del Bando Agrisolare con contributi in conto capitale fino all’80%, le tariffe legate all’autoconsumo diffuso (Comunità Energetiche Rinnovabili e CACER), i contributi in conto capitale PNRR del 40%, gli incentivi della “Nuova Sabatini”, il “Bonus Sud”, i crediti fiscali per la Transizione 5.0 fino al 45% o l’imminente FERX.

=> Scopri tutti i dettagli dell’offerta SOLE di Repower visitando il sito web ufficiale