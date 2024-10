Riforma Mercato Capitali, nuova guida per le PMI

Approfondimenti e indicazioni pratiche dai Commercialisti per le Srl PMI che si quotano in borsa: definizioni, nuove soglie e novità della legge Capitale.

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno messo a punto un documento di approfondimento sulla Riforma del Mercato dei Capitali per le PMI italiane.

Si tratta della Legge 21/2024, che ha introdotto novità in materia di quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese.

Raccolta di capitali per Srl PMI: le regole

Soglie dimensionali d'impresa e bilancio: nuove regole 30 Settembre 2024 La guida, intitolata “Le srl PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla legge Capitale“, ripercorre i principali interventi normativi intervenuti negli ultimi anni sull’emissione di quote societarie e sulla raccolta di capitali per avvicinare le PMI al mercato. Le regole si applicano alle imprese che rientrano nella definizione europea delle PMI, ovvero:

un massimo di 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 50 milioni di euro,

oppure un totale di bilancio pari al massimo a 43 milioni.

Il riferimento normativo per la definizione di PMI è la Raccomandazione UE 2003/361/CE, in base alla quale un’azienda fuoriesce dalla tipologia di PMI se supera i requisiti dimensionali di cui sopra per almeno due esercizi consecutivi.

Legge Capitale: le novità della riforma

Mercato dei Capitali: novità per società quotate e PMI 18 Marzo 2024 La riforma del mercato dei capitali contenuna nella Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la cosiddetta Legge Capitali), contiene una serie di misure che hanno l’obiettivo di avvicinare le PMI alla quotazione in borsa. Fra le novità c’è per esempio l’innalzamento a 1 miliardo (dai precedenti 500 milioni) della soglia di capitalizzazione di mercato per poter restare una PMI (e, per esempio, quotarsi in segmenti specifici di mercato).

Il documento dei Commercialisi analizza le novità in materia di dematerializzazione delle quote prevista dal Ddl Capitali, quindi alle procedure che consentono la standardizzazione delle partecipazioni, sul modello delle azioni delle società quotate.

La guida contiene infine indicazioni pratiche sull’ambito applicativo, alla tenuta del libro soci, alle categorie di quote a cui si può applicare il regime di dematerializzazione, alle regole per la raccolta di capitali attraverso portali di crowdfunding.