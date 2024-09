Soglie dimensionali d’impresa e bilancio: nuove regole in vigore

Nuovi criteri dimensionali per la classificazione delle imprese ai fini della redazione del bilancio: più semplificazioni per le piccole imprese.

Cambiano i limiti dei criteri dimensionali utilizzati per la classificazione delle imprese, in applicazione della Direttiva UE 2023/2775 che ha innalzato le soglie per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e per l’esonero dall’obbligo di redazione per le microimprese.

Con il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, infatti, anche in Italia sono state recepite le nuove disposizioni UE.

Il Dlgs 125/2024 attua la Direttiva UE 2023/2775

Il punto di pareggio finanziario: di cosa si tratta? 26 Settembre 2024 L’obiettivo delle nuove soglie dimensionali ai fini del bilancio è quella di semplificare gli obblighi contabili per le imprese più piccole, riducendo l’onere burocratico per la piena conformità normativa.

Le nuove regole, che si applicheranno agli esercizi 2023 e 2024 relativamente al bilancio 2024, prevedono nuove soglie dimensionali tenendo conto dell’inflazione.

Le nuove soglie dimensionali per la redazione del bilancio

Nello specifico, aumentano del 25% le soglie patrimoniali e di ricavi, mantenendo però invariate le soglie relative al numero di dipendenti:

per le microimprese da 350.000 euro a 450.000 euro per lo stato patrimoniale e da 700.000 euro a 900.000 euro per i ricavi delle vendite,

per le piccole imprese limite a 5.000.000 euro per lo stato patrimoniale e a 10.000.000 euro per i ricavi,

per le medie imprese da 20.000.000 a 25.000.000 euro per lo stato patrimoniale e da 40.000.000 a 50.000.000 euro per i ricavi.

Si aggiornano di conseguenza anche le disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio abbreviato, bilancio delle microimprese e redazione del bilancio consolidato.

Cosa cambia per il bilancio abbreviato e quello consolidato

EBITDA o flusso di cassa per misurare le performances aziendali? 19 Settembre 2024 Le imprese che non superano i nuovi limiti dimensionali potranno accedere alla redazione del bilancio in forma abbreviata, con soglie incrementate rispetto al passato. Per il bilancio delle microimprese, le soglie sono state adeguate:

a 220.000 euro per il totale dello stato patrimoniale;

a 440.000 euro per i ricavi delle vendite.

Prevista l’esenzione dall’obbligo di bilancio consolidato, infine, è fruibile dalle imprese che non superano 25.000.000 di euro di attivo o 50.000.000 di ricavi.