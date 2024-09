Concordato preventivo, il 25 settembre corso di formazione CNDCEC

Quattro ore di formazione per Commercialisti, in diretta streaming il 25 settembre sul concordato preventivo biennale: corso gratuito da 4 crediti sul CPB.

Aperte le iscrizioni al corso formativo gratuito “Concordato preventivo all’esame finale delle Proposte: valutazioni di convenienza, opportunità e rischi dell’adesione”, realizzato dal CNDCEC in collaborazione con la Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti.

Si svolge il 25 settembre in diretta streaming. L’appuntamento è online dalle 15 alle 19 e consente di acquisire 4 crediti professionali.

L’evento in straming sul CPB

L’evento si aprirà con i saluti di Annalisa Francese, presidente della Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti, e proseguirà con l’introduzione a cura di Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, e di Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Interverranno Salvatore Regalbuto, consigliere tesoriere CNDCEC con delega alla Fiscalità, Pasquale Saggese, coordinatore dell’Area Fiscalità della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, e Marco Ligrani, ricercatore FNC-Ricerca Area Fiscalità.

Il programma del corso formativo

Verranno affrontati i seguenti temi:

ambito soggettivo e i requisiti di accesso al concordato;

cause di esclusione;

periodo di validità del concordato;

metodologie di elaborazione della proposta di concordato per i soggetti ISA e per i forfettari;

eventi straordinari antecedenti all’adesione al concordato che comportano la riduzione degli imponibili proposti;

tempistica per la valutazione e l’accettazione della proposta;

termini e modalità di versamento degli acconti;

effetti dell’accettazione della proposta di concordato;

flat tax per il reddito incrementale concordato;

“protezione” dagli accertamenti e le premialità in caso di adesione;

criticità e convenienze da considerare in sede di valutazione della proposta di concordato;

simulazioni delle proposte per i soggetti ISA e per i forfettari;

variazioni del reddito e del valore della produzione netta da dichiarare;

compilazione dei quadri della dichiarazione per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta di concordato e per la relativa accettazione; adempimenti nel periodo di validità del concordato;

cause di cessazione del concordato;

cause di decadenza;

rinnovo del concordato.

Ci si può iscrivere online sul sito eventi.commercialisti.it. Dopo aver completato l’operazione si ricevono via email le istruzioni per accedere alla piattaforma della Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti per la fruizione del corso.