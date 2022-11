Incentivi quotazione PMI in Borsa in scadenza: guida alle opzioni

Dove quotare in Borsa un'impresa oppure una PMI con gli incentivi? Guida ai mercati, ai segmenti e agli indici, con requisiti e condizioni di accesso.

Fino al 31 dicembre 2022 è ancora possibile, con parziale modifica delle condizioni originarie, ottenere la copertura dei costi per la quotazione nella misura del 50% delle spese sostenute, per un importo massimo di 200mila euro (art. 1 comma 46, Legge 234/2021). In vista della scadenza degli incentivi, in attesa di eventuale proroga al 2023 con la nuova manovra economica.

Quotazione in Borsa: incentivi strutturali alle PMI per generare PIL 12 Ottobre 2022 La quotazione in Borsa è un’operazione di natura straordinaria per l’azienda e rappresenta un’opportunità in termini di visibilità e autorevolezza sul mercato. Per una PMI, il processo di quotazione innesca in genere un circolo virtuoso, che la spinge a crescere e migliorarsi continuamente. Grazie agli incentivi, una media impresa può collocare proprie azioni sul mercato dei capitali e ottenere risorse finanziarie per la realizzazione di progetti e investimenti di grande respiro, raggiungendo anche nuove soglie di efficienza.

Come procedere nel concreto? Quale segmento di mercato scegliere? Quali sono i passaggi da seguire? Vediamo di seguito dove quotare in Borsa un’impresa o PMI e come valutare le opzioni disponibili.

Dove quotare la propria impresa

Come quotare in Borsa la propria azienda 16 Settembre 2022 Per le imprese italiane, il primo riferimento per la quotazione è Borsa Italiana (Gruppo Euronext), che si qualifica come borsa internazionale Multi Asset in grado di offrire nuove opportunità a società emittenti, intermediari e investitori istituzionali.

I mercati azionari di Borsa Italiana

I suoi mercati azionari consentono l’accesso ad aziende di ogni dimensione. Il sistema si articola come segue:

Borsa ( MTA ): è il mercato che accoglie in quotazione società consolidate nei mercati di riferimento e con buona redditività. In genere sono società che operano in settori tradizionali, hanno una consolidata quota di mercato, presentano un lungo track record di risultati economico-finanziari positivi. Borsa a sua volta si suddivide in: segmento BLUE CHIPS : per aziende di capitalizzazione superiore a € 800 milioni; segmento STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti): per aziende di media e bassa capitalizzazione che rispondono a elevati requisiti di liquidità e trasparenza informativa. segmento ordinario di Borsa: altre aziende.

Nuovo Mercato : il mercato dedicato ad aziende con elevato potenziale di crescita appartenenti a settori ad alta innovazione, è quello appositamente creato per le società, in genere di recente costituzione, che per settore di appartenenza o tecnologia impiegata hanno elevate prospettive di crescita.

: il mercato dedicato ad aziende con elevato potenziale di crescita appartenenti a settori ad alta innovazione, è quello appositamente creato per le società, in genere di recente costituzione, che per settore di appartenenza o tecnologia impiegata hanno elevate prospettive di crescita. Tali aziende operano nei settori quali high-tech, internet, e-commerce, telecomunicazioni, biotecnologie, oppure sono attive in settori tradizionali ma presentano particolari innovazioni di prodotto-processo. E’ fondamentale che la società presenti un business plan che mostri un importante incremento del giro d’affari o la prossima ultimazione di un progetto in via di sviluppo. Questo tipo di società necessita in genere di capitali per poter finanziare la cresci Mercato ristretto: il mercato dedicato alle aziende operanti in settori tradizionali che non intendono chiedere l’ammissione in Borsa o sul Nuovo Mercato

Il segmento STAR per le PMI

Dove e come quotare una PMI 16 Maggio 2022 Per le PMI, lo STAR è un segmento Titoli con Alti Requisiti, rivolto alle società che ricercano la massima visibilità sul mercato. Si tratta di un particolare segmento del listino di Borsa dedicato alle aziende di capitalizzazione medio-piccola, già quotate o quotande, operanti con successo in settori tradizionali, che devono soddisfare specifiche caratteristiche. In particolare possono accedere al segmento STAR tutte quelle società medio piccole, con capitalizzazione inferiore a € 800 milioni e che abbiano un flottante almeno pari al 35% per l’accesso al segmento e al 20% per la permanenza.

I mercati dedicati alle PMI

I mercati di Piazza Affari specificatamente dedicati alle PMI non ancora quotate sono invece i seguenti:

Euronext Milan : dedicato ai titoli a maggior capitalizzazione, con indici dedicati alle imprese di medie dimensioni, Ftse MIdcap e di piccole dimensioni Ftse small cap.

: dedicato ai titoli a maggior capitalizzazione, con indici dedicati alle imprese di medie dimensioni, Ftse MIdcap e di piccole dimensioni Ftse small cap. Euronext Star Milan : dedicato alle medie imprese con alti requisiti in termini di Trasparenza, Governance e Liquidità, prevedendo come indice Ftse Italia Star.

: dedicato alle medie imprese con alti requisiti in termini di Trasparenza, Governance e Liquidità, prevedendo come indice Ftse Italia Star. Euronext Growth Milan: dedicato alle PMI con percorso di quotazione snello e requisiti minimi di accesso (ex AIM Italia).