PMI: uno strumento concreto per misurare la sostenibilità

Volksbank guida le PMI impegnate nella transizione ESG, con strumenti di valutazione del proprio score e percorsi mirati verso la sostenibilità.

La sostenibilità rappresenta una sfida ma anche una grande occasione di sviluppo per le aziende. Le PMI mostrano infatti una crescente attenzione nei confronti di questa opportunità, seppure con alcune difficoltà legate nel definire un processo strutturato che si fondi su una efficace auto-valutazione iniziale. Un gap che si può tuttavia colmare, grazie a strumenti adeguati.

Transizione ESG

Molte piccole e medie aziende hanno già messo in atto azioni concrete, non solo in ambito “Environment”, ad esempio riducendo le emissioni di CO 2 o promuovendo politiche paperless o plastic-free. Diverse sono anche le iniziative sul fronte sociale per promuovere la diversità e le pari opportunità.

Spesso, tuttavia, per le imprese è difficile “fare una fotografia” della situazione attuale e impostare un percorso di transizione ESG strutturato e di lungo periodo.

Il ruolo di Volksbank

Volksbank ha una duplice responsabilità: funge da modello virtuoso e supporta attivamente imprenditori e aziende che decidono di fare un upgrade di sostenibilità del proprio business.

Occorre quindi “staccarsi” da una logica di business tradizionale e integrare la sostenibilità nel proprio modello di business, creando valore a medio-lungo termine.

Nel concreto, attraverso la concessione del credito, la Banca sostiene attività economiche volte a favorire la decarbonizzazione, la limitazione dell’emissione di gas serra nell’atmosfera oppure l’utilizzo di materiali come il legno nell’ambito del sustainable building.

Sostenibili e vicini alle aziende

Volksbank si affianca alle PMI quale partner finanziario competente e lungimirante, con prodotti e servizi ad hoc. La Banca ha sviluppato internamente l’ESG Evaluation Tool, uno strumento innovativo in grado di misurare il grado di sostenibilità non solo di un’azienda, ma anche del progetto per cui viene richiesto il finanziamento.

La Banca accompagna dunque i clienti in modo strutturato tramite un modello di consulenza evoluto, che tiene conto anche di fattori non finanziari.

Come funziona l’ESG Evaluation Tool

L’ESG Evaluation Tool è in grado di misurare concretamente ed in modo oggettivo il grado di sostenibilità delle aziende in linea con i principi della Tassonomia Europea. Attraverso un set di KPI Volksbank è in grado di effettuare una Due Diligence ESG della controparte. Il risultato è uno score ESG frutto di un’analisi lungo le tre dimensioni Environment, Social e Governance. Si procede poi con la valutazione della quarta dimensione, ovvero del progetto per il quale viene richiesto il finanziamento.

Lo schema di valutazione

Lo score ESG rappresenta poi la base di partenza per impostare un percorso a medio-lungo termine e migliorare nel tempo il proprio grado di sostenibilità.





Volksbank si pone quindi come enabler della transizione ESG delle comunità locali e lo fa attraverso l’integrazione delle logiche ESG nelle diverse attività in cui è attiva, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e della “Net Zero 2050”, una roadmap che definisce un piano di decarbonizzazione.