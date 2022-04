Se aumentano i contagi Covid può tornare l’obbligo di Green Pass?

Covid, mascherine e Green Pass: regole in aggiornamento 8 Aprile 2022 Non ci sono vincoli di legge che impediscono al Governo o al Parlamento di intervenire se dovesse peggiorare la curva dei contagi Covid. Anzi, lo stesso Esecutivo ha assicurato che il monitoraggio della situazione Coronavirus proseguirà e, nel caso, saranno prese nuove misure.

E’ quindi possibile che vengano nuovamente previsto il Green Pass o altre limitazioni, se non addirittura un nuovo stato d’emergenza per Coronavirus qualora lo scenario dovesse peggiorare bruscamente. Al momento, però, queste ipotesi non sono in agenda e sembrano lontane. Di contro, dovrebbe già da subito essere prorogato l’obbligo di mascherina al chiuso anche a maggio (se non anche a giugno).