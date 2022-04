Quarta dose di vaccino Covid: ok dal Ministero

Governo valuta proroga mascherine al chiuso e su mezzi di trasporto, si decide dopo Pasqua anche sui protocolli in ambito lavoro, dati in miglioramento.

Vaccino Covid: ok alla quarta dose per gli anziani

Ema-ECDC approvano la quarta dose (secondo booster) del vaccino anti Covid per la popolazione di adulti over 80, in Italia si valuta anche per i fragili.