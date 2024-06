Aumento pensione medici e dentisti con il riscatto di riallineamento

Medici e odontoiatri possono investire per aumentare la pensione e calcolare quanto farlo in base al livello pensionistico da raggiungere.

L’ente previdenziale dei medici e odontoiatri (ENPAM) ha messo online un nuovo servizio che consente agli iscritti di investire delle somme per incrementare la propria pensione. Uno strumento che consente di chiedere il cosidetto riscatto di riallineamento.

S tratta di una forma di investimento previdenziale che consente di aumentare l’importo della pensione ENPAM con versamenti aggiuntivi senza però essere conteggiati ai fini dell’anzianità contributiva. Quindi, senza anticipare il diritto a pensione.

Requisiti per il riscatto di riallineamento

Possono chiedere il riscatto di riallineamento i professionisti con meno di 70 anni, un’anzianità contributiva minima di cinque anni, almeno un anno di contributi in Quota B negli ultimi tre anni, in regola con il versamento dei contributi di quota B e di altri riscatti in corso.

Altri requisiti: aver completato i pagamenti di un eventuale precedente riscatto di allineamento sulla Quota B, non aver presentato domanda di pensione di inabilità assoluta e permanente o un’altra domanda di riscatto di allineamento sulla Quota B da pensionati.

Come funziona il servizio ENPAM online

Il servizio consente di effettuare due operazioni: inserire la somma da investire e ottenere una simulazione dell'impatto sulla pensione. Oppure fare l'operazione inversa, ovvero decidere che livello di pensione si vuole raggiungere e calcolare di conseguenza l'investimento necessario.

L’operazione può essere effettuata interamente online, dalla domanda di riscatto al pagamento, in un’unica soluzione oppure a rate. I contributi previdenziali da riscatto di allineamento sono deducibili fiscalmente, con l’eccezione di coloro che applicano il regime forfettario.

Per accedere al servizio come detto bisogna entrare nell’area riservata del sito, cliccare su “Riscatti e ricongiunzioni” e poi nel riquadro “Gestione di Quota B” scegliere “Domanda di riscatto di allineamento“.

A questo punto si scegie uno dei due percorsi disponibili sopra esposti: decidi di quanto vuoi aumentare la pensione, oppure quanto vuoi investire per aumentare la pensione.