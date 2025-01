Caro affitti: Roma tra le più care d’Europa e batte Milano

Superando Milano, Roma diventa il simbolo di un fenomeno più ampio che interessa l’intero mercato immobiliare italiano: i rischi e le possibili soluzioni.

Roma si conferma la città italiana con i costi d’affitto più alti e si posiziona al secondo posto tra le città europee più care, subito dopo Amsterdam. È quanto emerge dall’ultimo report del settore immobiliare, che evidenzia come nella Capitale siano necessari oltre 2.000 euro al mese per un’abitazione in locazione, un dato che supera persino Milano, storicamente nota per i prezzi elevati.

Roma più cara di Milano: perchè?

Secondo lo studio, i prezzi medi di affitto a Roma hanno subito un'impennata che ha portato la città al vertice della classifica europea. Mentre Milano ha registrato un lieve calo nel costo medio degli affitti, pur rimanendo tra le città italiane più costose, Roma ha visto crescere esponenzialmente la domanda di case in affitto, spinta da un mix di fattori.

Carenza di offerta : il numero di immobili disponibili è diminuito, in parte a causa della crescente trasformazione degli appartamenti in case vacanza.

: il numero di immobili disponibili è diminuito, in parte a causa della crescente trasformazione degli appartamenti in case vacanza. Inflazione immobiliare : l’aumento generale del costo della vita si riflette anche nel mercato degli affitti.

: l’aumento generale del costo della vita si riflette anche nel mercato degli affitti. Domanda crescente: la città attrae studenti, lavoratori e turisti, alimentando una pressione costante sul mercato.

Impatto sui residenti

Il caro affitti a Roma sta avendo ripercussioni significative sul tessuto sociale ed economico della città. Molte famiglie e giovani lavoratori faticano a trovare soluzioni abitative sostenibili, spingendo alcune categorie a trasferirsi verso le periferie o a valutare altre città.

Con il governo che ha recentemente mostrato interesse per il tema dell’emergenza abitativa, è probabile che nei prossimi mesi vengano annunciate nuove misure per affrontare questa crisi.

Il confronto italiano ed europeo

Amsterdam resta in cima alla classifica europea, con un costo medio degli affitti che supera i 2.500 euro mensili. Tuttavia, Roma si colloca immediatamente dopo, seguita da altre città come Londra e Parigi. La peculiarità italiana è rappresentata dalla discrepanza tra Roma e Milano: mentre nella capitale lombarda il prezzo medio si attesta poco sotto i 2.000 euro, Roma ha ormai superato questa soglia, consolidando il suo primato nazionale.

Cosa aspettarsi dal mercato immobiliare

Gli esperti del settore ipotizzano un lieve rallentamento nella crescita dei prezzi per il 2025, ma le condizioni per un ribasso significativo appaiono limitate.

Tra le possibili soluzioni al caro affitti si annoverano incentivi alla locazione a lungo termine per contrastare la proliferazione degli affitti brevi, che drenano il mercato residenziale tradizionale, investimenti in edilizia residenziale pubblica per aumentare l’offerta di case accessibili e regolamentazione degli affitti brevi, con misure come quelle già adottate in città come Berlino e Parigi potrebbero essere introdotte anche in Italia.

Se il caro affitti continua a crescere senza interventi strutturali, il rischio è quello di compromettere ulteriormente l’accessibilità abitativa nelle principali città del Paese.