Concorsi INPS: le nuove assunzioni programmate

Anticipazioni sui concorsi che l’INPS dovrebbe bandire in autunno: opportunità di lavoro per mille assistenti diplomati, soprattutto al Nord Italia.

Sono attesi entro l’autunno i nuovi concorsi indetti dall’INPS per soddisfare il fabbisogno di personale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Lo prevede l’ultimo Piano dei fabbisogni del personale, tenendo conto del bilanciamento tra pensionamenti e nuovi ingressi, sfavorevole per questi ultimi soprattutto nelle Regioni del Nord Italia.

Concorsi INPS: tre bandi per mille posti

L’INPS sarebbe in procinto di pubblicare almeno tre bandi per completare l’arruolamento delle 29mila unità previste, delle quali sono coperte solo 28mila.

In vista, dunque, potrebbero esserci circa mille assunzioni.

I tre bandi dovrebbero essere finalizzati a reclutare personale con diploma, per coprire le seguenti posizioni:

144 assistenti ai servizi;

30 assistenti tecnici;

582 assistenti informatici.

Priorità dell’INPS, inoltre, è il recupero delle procedure concorsuali non concluse negli anni precedenti, con l’assunzione di 585 diplomati da inserire come assistenti: il concorso è stato bandito ma è ancora in attesa di pubblicazione.