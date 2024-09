Pensioni INPS pagate all’estero: addio assegni, accredito su IBAN

L’INPS elimina il pagamento con assegno ai pensionati residenti all’estero: novità da luglio per Europa e Regno Unito, da dicembre per Canda e USA.

L’INPS elimina la modalità di pagamento delle pensioni erogate all’estero tramite assegno, seguendo un progressivo percorso di abolizione di questo mezzo di versamento delle prestazioni. Lo stop allo strumento dell’assegno è dovuto al fatto che tale opzione può determinare frequenti ritardi e problemi di spedizione che compromettono la regolarità dei versamenti stessi.

Vediamo cosa cambia, per quali pensionati e con quali scadenze.

Le novità per le pensioni pagare all’estero

La novità riguarda tutti i paesi europei. Il pagamento della pensione INPS all’estero tramite assegno è già stato interrotto per i pensionati italiani che risiedono in Australia e Tunisia ma anche in Austria e Belgio. Da luglio anche in europa e Regno Unito. Nei prossimi mesi tocca a Canada e Stati Uniti.

Di conseguenza, l’Istituto di Previdenza Nazionale ha avviato una campagna informativa rivolta ai pensionati residenti all’estero, tenuti a fornire i dati necessari per un canale alternativo di pagamento.

Il contratto che regola i rapporti tra l’INPS e Citibank (gestore del servizio pensioni al di fuori dell’Italia) prevede infatti che i pagamenti siano eseguiti con mezzo accredito su conto corrente intestato al pensionato oppure, se possibile, in contanti allo sportello.

In pratica, tutti coloro i quali risiedono all’estero e che finora hanno ricevuto l’accredito della pensione e di altri trattamenti INPS tramite assegno, devono comunicare i propri dati bancari per finalizzare il pagamento con la nuova modalità.

Stop assegni per la pensione INPS in Canada e USA

Dopo i pensionati residenti in Tunisia, Australia ed Europa, anche quelli di Stati Uniti e in Canada riceveranno da Citibank un modulo per acquisire i dati bancari per i futuri pagamenti, da compilare e restituire entro il 15 dicembre 2024, allegando copia di un documento d’identità e un qualsiasi documento recente della banca estera con le coordinate bancarie locali per ’accredito (con l’indicazione dell’intestatario ed eventuale cointestatario del conto).

In caso di mancato invio delle comunicazioni per la variazione della modalità di pagamento, si può comunque contattare il Servizio Citibank di assistenza utilizzando l’indirizzo di posta elettronica inps.pensionati@citi.com oppure i seguenti numeri:

+39 02 6943 0693

877 412 0544 (per i residenti in Canada);

1 877 489 7624 (per i residenti negli Stati Uniti).

In alternativa è possibile rivolgersi ai servizi dei locali Uffici di patronato o alla casella di posta elettronica PensioniEstero@inps.it della Direzione centrale Pensioni INPS.

In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di gennaio 2025 avverrà in contanti allo sportello delle agenzie Western Union.

Come viene pagata la pensione a chi risiede in Europa

Citibank N.A., incaricata della gestione finanziaria delle pensioni all’estero, al momento prevede come modalità di pagamento l’accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato;

Citibank ha provveduto a inviare ai pensionati all’estero un modulo ad hoc per acquisire i dati bancari (BIC e IBAN, Sort Code e numero di conto per il Regno Unito) e nominativi di intestatario ed eventuale co-intestatario del conto, che doveva essere restituito entro il 15 giugno allegando copia del documento d’identità del richiedente.

Da luglio, in assenza della consegna del modulo, il pagamento della pensione è disposto presso gli sportelli Western Union. Sempre dal 1° luglio, Citibank converte la precedente modalità di pagamento in quella in contanti presso gli sportelli di Western Union anche per le rate di pensione di nuova liquidazione o quelle per le quali sia stato richiesto il trasferimento all’estero, fino a diversa scelta da parte del pensionato.

Per assistenza:

Servizio Citibank: inps.pensionati@citi.com; +39 02 6943 0693; numeri verdi per ciascun paese (www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html)

Direzione centrale Pensioni: PensioniEstero@inps.it.

I paesi che non subiscono modifiche

Restano in vigore le precedenti regole specifiche per alcuni paesi.

In Argentina e Brasile il pagamento della prima rata di pensione avviene tramite sportello del Banco Itaù, per poi indicare in tale occasione le coordinate per l’accredito bancario. Per la pensione su conto corrente in Svizzera, il pensionato deve comunicare a Citibank anche la valuta con la quale intende ricevere pagamenti (euro o franchi svizzeri).

Per la riscossione in contanti allo sportello, nella maggior parte dei paesi esteri l’INPS si appoggia a Western Union. In Argentina e Brasile a Banco Itaù e in Venezuela e Svizzera rispettivamente da Italcambio e PostFinance.

Anche in Argentina, Brasile, Venezuela e Svizzera il pensionato può richiedere il pagamento presso Western Union.