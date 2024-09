Bando INPS Bonus Cicogna 2024: domande al via

Potrebbe approdare in Manovra 2025 il quoziente familiare per il diritto alle detrazioni fiscali, insieme ad un reddito minimo e massimo di reddito.

Giorgetti: incentivi alle famiglie in Manovra 2025 e Bonus Befana a dicembre

Proroga in Manovra 2025 di misure per lavoratrici e famiglie e nuova ipotesi di Bonus Befana a dicembre per nuclei monoreddito fino a 28mila euro.