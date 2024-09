Aumento pensioni ottobre 2024: ecco i nuovi importi INPS

Aumento pensioni ottobre 2024: come cambiano gli importi e quali pensionati beneficiano dell'incremento grazie a rivalutazione e nuove aliquote IRPEF.

A partire da ottobre 2024, numerosi pensionati italiani vedranno un incremento delle loro pensioni, grazie a una combinazione di misure fiscali e alla rivalutazione annuale collegata all’inflazione.

La novità nel cedolino riguarda in particolare coloro che ricevono assegni minimi. Vediamo tutti i dettagli sull’aumento previsto, chi ne beneficerà e le date di pagamento.

Aumento pensioni da ottobre: a chi spetta

L’aumento delle pensioni di ottobre 2024 interessa oltre 16 milioni di pensionati. Questo incremento si applica in modo particolare ai percettori degli assegni minimi, che vedranno il loro importo aumentare di 16 euro, passando da 598,77 euro a 614,77 euro.

Pensionati: come consultare il cedolino pensione online 26 Agosto 2024 Il cedolino della pensione, accessibile tramite il servizio online dell’INPS, permette ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e le ragioni per cui tale importo può variare.

Le trattenute fiscali sul rateo di pensione di ottobre includeranno l’IRPEF mensile e le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Le somme conguagliate saranno certificate nella Certificazione Unica 2024.

Inoltre, per i pensionati che hanno optato per l’INPS quale sostituto d’imposta, verranno effettuate operazioni di abbinamento delle risultanze contabili per il modello 730, con eventuali rimborsi o trattenute in caso di conguaglio a debito.

Aumento pensioni INPS a ottobre: quanto spetta

L’incremento pensionistico di ottobre 2024 varia in base agli scaglioni di reddito. I nuovi importi, in linea con la normativa in vigore dal 1° gennaio 2024, sono così suddivisi:

Pensioni fino a 4 volte il minimo INPS : aumento del 5,4% su un importo lordo fino a 2.272,76 euro.

: aumento del 5,4% su un importo lordo fino a 2.272,76 euro. Pensioni da 4 a 5 volte il minimo INPS : aumento del 4,59% su un importo fino a 2.839,70 euro.

: aumento del 4,59% su un importo fino a 2.839,70 euro. Pensioni da 5 a 6 volte il minimo INPS : aumento del 2,862% su un importo fino a 3.407,64 euro.

: aumento del 2,862% su un importo fino a 3.407,64 euro. Pensioni da 6 a 8 volte il minimo INPS : aumento del 2,538% su un importo fino a4.543,52 euro.

: aumento del 2,538% su un importo fino a4.543,52 euro. Pensioni da 8 a 10 volte il minimo INPS : aumento del 1,998% su un importo fino a 5.679,40 euro.

: aumento del 1,998% su un importo fino a 5.679,40 euro. Pensioni oltre 10 volte il minimo INPS: aumento dell’1,728% per importi oltre 5.679,40 euro.

Questo aumento delle pensioni rappresenta un piccolo, ma significativo, passo verso il supporto delle famiglie pensionate in un contesto economico in continua evoluzione.

Taglio rivalutazione pensioni: deciderà la Corte Costituzionale 16 Settembre 2024 È importante sottolineare che il taglio dell’indicizzazione delle pensioni stabilito nelle ultime manovre economiche è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale. Questa situazione si presenta mentre il Governo sta considerando di introdurre nella nuova Legge di Bilancio 2025 un blocco della perequazione per le pensioni superiori a quattro volte il minimo. Le precedenti sentenze della Corte avevano già annullato misure simili, e la decisione attesa avrà impatti significativi sulle future rivalutazioni.

L’aumento delle pensioni sarà visibile nel cedolino di ottobre 2024, con l’accredito previsto per venerdì 1° ottobre 2024. Per coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici di Poste Italiane, il pagamento seguirà un calendario alfabetico:

1° ottobre : cognomi dalla lettera A alla B;

: cognomi dalla lettera A alla B; 2 ottobre : cognomi dalla lettera C alla D;

: cognomi dalla lettera C alla D; 3 ottobre : cognomi dalla lettera E alla K;

: cognomi dalla lettera E alla K; 4 ottobre : cognomi dalla lettera L alla O;

: cognomi dalla lettera L alla O; 5 ottobre (mattina): dalla lettera P alla R;

(mattina): dalla lettera P alla R; 7 ottobre: cognomi dalla lettera S alla Z.