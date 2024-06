Caro ombrellone 2024: la mappa italiana delle spiagge più care

Un posto in spiaggia in prima fila costa mediamente 266 euro, ma non mancano le differenze tra le diverse località turistiche italiane: ecco la top ten.

Quanto costa il posto in spiaggia in una delle località turistiche italiane nell’estate 2024? In media la spesa per affittare ombrellone e sdraio è aumentata del 4% rispetto all’anno scorso, sebbene con notevoli differenze regionali e con disparità che riguardano il numero di fila selezionata per godersi il sole e il mare.

A svelare cifre precise è Altroconsumo, che ha raccolto le tariffe 2024 praticate dagli stabilimenti balneari presenti in dieci località italiane, analizzando i costi per la settimana che va dal 4 al 10 agosto per le prime quattro file.

Le città coinvolte nell’indagine sono Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos, Anzio: la prima fila costa mediamente 226 euro, mentre la seconda 210 euro, 199 euro la terza e 186 dalla quarta in poi.

Se a Lignano, Taormina e Giardini Naxos non sono stati stabiliti aumenti, le tariffe sono cresciute ad Alghero e Gallipoli (2%), ad Alassio, Anzio e Palinuro (3%) ma anche a Rimini (4%) e Viareggio (5%). Senigallia mostra l’incremento più evidente (8%), sebbene si confermi la località meno cara.

Alassio, invece, con i suoi 340 euro richiesti mediamente per le quattro file è la località più cara tra quelle rilevate, seguita da Gallipoli con 275 euro, Alghero con 220 euro e da Viareggio con 209 euro.