Bollo auto in scadenza: quando e come pagare con PagoPA o altri canali

Come pagare il bollo auto online con PagoPA, dal Portale dell'Automobilista o tramite altri canali, anche fisici: guida completa e scadenzario 2024-2025.

Venerdì 31 maggio è l’ultimo giorno per il pagamento del bollo auto in scadenza ad aprile per coloro i quali risultano al PRA proprietari, titolari di usufrutti acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori con leasing finanziaria e noleggio a lungo termine senza conducente.

Questi contribuenti possono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche anche tramite procedura telematica, utilizzando il sistema PagoPA per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. Vediamo come fare e quali sono le modalità di pagamento alternative, fisiche o digitali, per il versamento della tassa regionale sul possesso di veicoli.

Come pagare il bollo auto con PagoPA

Il bollo auto si può pagare attraverso il sistema PagoPA che consente di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Basta loggarsi al portale con le proprie credenziali al Portale dell’automobilista e poi:

selezionare le voci di menù “Accesso ai servizi” e poi “Pagamento pratiche online PagoPA” selezionare “Nuovo pagamento” selezionare il tariffario nazionale (o per la provincia di Trento) scegliere la tariffa, aggiungerla al carrello e confermare/modificare i dati del titolare della pratica selezionare la voce “I miei pagamenti” e poi la pratica da pagare.

NB: nella piattaforma è disponibile anche un servizio di pagamento cumulativo della tassa automobilistica (non telematico) denominato “Gestione flussi”, utilizzabile presso agenzie di pratiche auto e delegazioni ACI abilitate.

Per stampare la ricevuta si può:

accedere all’area riservata del Portale dell’automobilista, selezionare “Accesso ai servizi” e poi “Pagamento pratiche online PagoPA“, selezionare “I miei pagamenti” per trovare infine la ricevuta di pagamento. Per verificare il pagamento bollo auto degli anni precedenti, invece, si può controllare: sul sito dell’ Agenzia delle Entrate , da “servizi” > “calcolo bollo auto” > “calcolo bollo auto in base alla targa”;

, da “servizi” > “calcolo bollo auto” > “calcolo bollo auto in base alla targa”; sul portale ACI, da“controllo pagamenti effettuati” indicando Regione, anno di riferimento, tipo di veicolo e targa.

Gli altri canali per pagare il bollo auto

Il bollo auto si può pagare anche con le seguenti modalità di versamento:

Online sul sito ACI o presso le sue delegazioni;

presso le agenzie Sermetra, i punti vendita Mooney e Lottomatica;

presso Poste Italiane (allo sportello oppure online);

presso Agenzie di pratiche auto autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service);

Banche e operatori aderenti a PSP (home banking, Sportelli, Mobile App, esercizi commerciali);

tramite App IO (cliccando sull’avviso nella notifica e inquadrando il QR-Code);

tramite la App di Telepass Pay

dai portali web della propria Regione o Provincia autonoma;

tramite domiciliazione bancaria (ad esempio in Lombardia e in Campania);

con strumenti di pagamento digitale.

=> CALCOLO BOLLO AUTO

Scadenze 2024 per il rinnovo del bollo auto Il pagamento per il rinnovo del bollo auto deve essere effettuato nel mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.