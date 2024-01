Bolletta in calo sul mercato tutelato, i risparmi restano solo per i vulnerabili

ARERA segnala un nuovo calo del prezzo del gas sul Mercato Libero ma dalla prossima bolletta addio ai vantaggi, pari a quasi 400 euro in un anno.

L’ARERA ha confermato un calo a dicembre 2023 dei costi nella bolletta del gas, evidenziando una tendenza al ribasso dei costi della materia prima sul mercato tutelato. Il risparmio in un anno è stato pari a circa 390 euro per una famiglia tipo.

Dal 2024 non si saranno più garanzie di tariffe calmierate neppure per chi ha scelto di non cambiare. I vantaggi, in pratica, da gennaio 2024 restano soltanto per i soggetti a cui viene applicato il Servizio di Tutela per Vulnerabili.

Quanto hanno risparmiato gli italiani nel mercato tutelato nel 2023

La spesa per la bolletta del gas per una famiglia tipo (consumi medi di gas pari a 1.400 metri cubi annui) nell’intero 2023 è stata di 1.307 euro circa, al lordo delle imposte, in calo del 29,9% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente.

Il prezzo del gas (CMEM,m) per i clienti in tutela è aggiornato da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (PSV day ahead), che per il mese di dicembre che ha visto le quotazioni in calo fino a 36,30 €/MWh.

Questa tipologia di calcolo del prezzo del gas in bolletta è stata il frutto di una revisione applicata da ottobre 2022, decisa in seguito alla crisi energetica protrattasi per effetto della guerra in Ucraina. Una soluzione che ha permesso agli italiani ancora nel Mercato Tutelato di vedersi tagliare drasticamente la bolletta del gas.

Come cambia la bolletta per ex clienti del Mercato Tutelato

Bolletta Gas per chi non passa al Mercato Libero 22 Dicembre 2023 Con la fine della maggior tutela gas per tutti gli altri, fissata in calendario il 10 gennaio, infatti, l’Autorità per l’Energia ha aggiornato per l’ultima volta le bollette dei clienti domestici che non hanno scelto un fornitore sul mercato libero: dalla prossima bolletta (quella di febbraio con i consumi di gennaio) si passa al STG (Servizio a Tutele Graduali) con tariffe simili a quelle PLACET.

Con lo stop da gennaio 2024 della maggior tutela, non sarà più applicabile a coloro i quali non rientrano in un’utenza che vanta i requisiti per la tutela della vulnerabilità, ma c’ l’auspicio che il calo dei costi del gas possa ripercuotersi anche sulle tariffe PLACET e su quelle del Mercato Libero.

Stesse per regole in bolletta per i Vulnerabili

Dal prossimo mese di febbraio sarà aggiornata ogni mese la componente del prezzo del gas soltanto per i clienti del servizio di tutela della vulnerabilità, attivo per circa 2,5 milioni di famiglie.

Per queste utenze, previa comunicazione al proprio fornitore del diritto al servizio di tutela della vulnerabilità tramite appositi moduli (necessari nei casi non noti al gestore, come ad esempio la disabilità ai sensi della Legge 104), nulla cambia.

Risparmi solo in Maggior Tutela

Bollette: ritorna l'IVA piena sul Gas da Gennaio 2024 27 Dicembre 2023 La flessione del 6,7% sul prezzo del gas per la famiglia tipo registrata dall’ARERA per il mese di dicembre 2023 è stata determinata dalla diminuzione dei costi del gas naturale. Una tendenza che si registra da alcuni mesi e che sembra destinata a permanere.

Il calcolo dei costi nel mercato tutelato, lo ricordiamo, è differente da quello sul mercato libero, perché a riferimento il prezzo all’ingrosso della materia prima sul mercato italiano (PSV day ahead) e non su quello olandese, maggiormente soggetto a fluttuazioni.

Da gennaio 2024 finiscono i vantaggi: non soltanto si applicano tariffe con costi stabiliti dal gestore dell’energia (pur a condizioni contrattuali stabilite da ARERA) ma termina la riduzione IVA al 5%, con un ritorno all’aliquota piena a partire dalla prossima bolletta.