Bollette: ritorna l’IVA piena sul Gas da Gennaio 2024

L'IVA al 5% sul gas termina a fine 2023, da gennaio si torna all'aliquota ordinaria: niente proroga e nessuna nuova misura nella Manovra 2024.

A partire dal 1° gennaio 2024, il gas in bolletta sconterà nuovamente l’aliquota IVA ordinaria. La riduzione al 5%, in vigore dal 2022, terminerà al 31 dicembre 2023.

Il ritorno al precedente regime fiscale è previsto per tutti.

IVA ridotta sul gas: niente proroga in Manovra 2024

Bonus Bolletta Luce e Gas 2024: come cambiano Bonus Sociale e Bonus Elettrico 28 Novembre 2023 La misura ridotta non è stata rinnovata nel Ddl di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2024, quindi, si torna al regime pre-emergenziale. Non è stata introdotta alcuna misura specifica per il gas nel Ddl di Bilancio 2024, a meno che non venga prevista nel Milleproroghe o in un altro dei decreti attualmente in cantiere.

Fine dell’IVA al 5%

L’IVA al 5% è stata applicata a tutta la fornitura del gas destinata all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui è stata in vigore, ovvero fino al 31 dicembre 2023.

Aliquota IVA ordinaria per uso civile e industriale

Dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IVA ordinaria sarà applicata al gas metano per usi civili e industriali, comprese le forniture di servizi di teleriscaldamento. Questa aliquota varia dal 10 al 22%.

Per il gas usato in ambito civile, la riduzione al 10% si applica solo ai primi 480 metri cubi all’anno, dopodiché la percentuale aumenta al 22%.

Caro energia: cosa prevede la Legge di Bilancio

Nel Ddl, per sostenere le difficoltà economiche delle famiglie, è stato invece introdotto il contributo straordinario per i titolari del bonus sociale elettrico.