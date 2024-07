Tratto dallo speciale: Energia

ARERA: un anno di bonus sociali e rimborsi in bolletta di 9 Luglio 2024 13:24

Stampa

Salva

Scarica in PDF

Notifiche

Erogati 7,5 milioni di Bonus Sociali in bolletta e recuperati 25,5 milioni di euro per reclami: ARERA per i consumatori nella Relazione annuale.