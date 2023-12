Tratto dallo speciale: Come risparmiare

Energia

Bolletta Gas Non Vulnerabili: le offerte per chi non passa al Mercato Libero di 22 Dicembre 2023 11:09

Bolletta gas: l'ARERA pubblica i codici offerta per utenti domestici non vulnerabili del mercato tutelato che scelgono di non passare al mercato libero.