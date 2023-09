Paniere anti-inflazione contro il caro prezzi: linee guida il 10 settembre

Ogni obiettivo di risparmio ha il suo percorso: ecco come calibrare gli sforzi economici orientandoli in un piano a breve, medio o lungo termine.

Riaprono le assegnazioni della Carta Solidale “Dedicata a te” non ricaricabile per oltre 5mila nuovi beneficiari, prima spesa entro il 15 settembre.

Inflazione in frenata ad agosto 2023 ma pur sempre a +9,8% su base annua e a + 9,6% i prezzi del carrello della spesa: dati preliminari e analisi Istat.

Inflazione Rincari d’autunno in arrivo: spesa e bollette, mutui e assicurazioni L’autunno porterà nuovi rincari sulle bollette energetiche e non solo: in aumento anche i costi per la spesa, materiale scolastico e le rate del mutuo.

Come risparmiare Autoconsumo fotovoltaico: come funziona e quanto si risparmia Come funziona l’autoconsumo fotovoltaico per rendersi autonomi dalla rete elettrica e quali passi compiere per risparmiare sulle bollette dell’energia.

Accesso al Credito Famiglie italiane indebitate e a rischio usura Indebitamento delle famiglie italiane in crescita: analisi della situazione, rischi legati all’usura e possibili soluzioni secondo la CGIA.

Inflazione Inflazione sotto il 6%: prezzi al consumo in calo Luglio 2023 vede un rallentamento dell’inflazione, con un indice dei prezzi al consumo stabile: dati Istat e analisi delle variazioni tra categorie di beni e servizi.