Il Settimanale di PMI.it: Italian Tycoon

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 16 giugno e online in digitale con l'Edizione n.41: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 16 giugno l’Edizione n. 41 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

Il magazine dedica un tributo particolare alla scomparsa di Silvio Berlusconi, che chiude un’era della storia politica e culturale del Paese, con il suo modello ispirato al liberalismo di stampo americano.

L’inchiesta della settimana si occupa invece di startup, più o meno innovative, di cui tracciamo una fotografia completa, tra normative, incentivi e modelli di mercato.

Le consuete rubriche spaziano tra fisco, lavoro, finanza, business, reputation, security, sostenibilità, sanità digitale e innovazione. E poi le tante storie d’impresa italiana.

La politica internazionale si snoda tra sviluppi nello scacchiere legato al conflitto ucraino e ripercussioni macro-economiche della crisi tedesca. Le pagine di politica italiana si riallacciano alla scomparsa di Berlusconi ed alle conseguenze politiche del vuoto lasciato.