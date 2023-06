Il Settimanale di PMI.it: il riciclo della Moda

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 9 giugno e online in digitale con l'Edizione n.40: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 9 giugno l’Edizione n. 40 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’inchiesta della settimana riguarda il mondo della moda, alla sfida del cambiamento, tra nuove tecnologie, richieste di mercato, modelli di produzione e stili di consumo, nonché nuovi vincoli UE che impongono criteri di sostenibilità.

Uno scenario che richiede anche investimenti, tra questioni chiave come la mancanza di manodopera specializzata e la deglobalizzazione.

Nelle pagine di finanza si parla anche di nuove formule per ottenere liquidità e credito “alternativo”, con le banche sempre più orientate ai nuovi modelli fintech.

La settimana politica affronta i nodi spinosi del PNRR e delle novità sottostanti alla fiducia strappata dal Governo sul Decreto PA, mentre all’estero si guarda alle mosse di Francia e USA che hanno impatto sulle imprese italiane ed ai nuovi, ennesimi, vincoli UE che promettono di ridisegnare a breve le alleanze commerciali.

Nelle pagine dedicate all’Economia della conoscenza si parla questa settimana del nuovo e rivoluzionario visore Apple per godere appieno delle opportunità del Metaverso, mentre nelle rubriche di tecnologia scopriamo le tendenze del momento che hanno un particolare interesse per le imprese.

E poi ancora i pareri dei nostri esperti su fisco, lavoro, impresa, sostenibilità. Infine, la consueta selezione del Settimanale tra le PMI eccellenti dello Stivale.