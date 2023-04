Il Settimanale di PMI.it: Pensiero Artificiale

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 28 aprile e online in digitale con l'Edizione n.34: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 28 aprile l’Edizione n. 34 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

Protagonista del nuovo numero è il reportage esclusivo a cura della nostra Chiara Giannini: «I miei scambi su Whatsapp con lo scafista: 6mila euro per un passaggio sul barcone», che ci spiega “da dentro” come avvengono gli accordi per i viaggi della speranza.

L’inchiesta della settimana è invece legata al boom di interesse globale per l’intelligenza artificiale e su quanto questa nuova leva possa incidere anche sulla nostra economia, in termini di sviluppo delle imprese ma anche di PIL nazionale.

Ancora, nelle pagine di Finanza focalizziamo sulle novità di Governo per le PMI che guardano a Piazza Affari, mentre i nostri opinionisti su Fisco, Pensioni e Lavoro analizzano in dettaglio i contenuti del DEF, dal quale emergono le linee della prossima Manovra economica e delle riforme in agenda.