Il Settimanale di PMI.it: Spendiamo

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 7 aprile e online in digitale con l'Edizione n.31: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 7 aprile l’Edizione n. 31 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

La copertina del nuovo numero è dedicata al PNRR, giunto a un bivio alla vigilia del suo terzo esame e con in vista un maxi-tagliando per recuperare i ritardi sul cronoprogramma.

L’inchiesta della settimana è invece focalizzata sul turismo italiano, tra numeri da ripartenza “col botto” e ritardi cronici che ci lasciano ancora indietro su tanti indicatori strategici per la competitività.

La settimana politica, italiana ed internazionale, si snoda tra appuntamenti legati al Recovery Plan, il braccio di ferro con la UE sui prossimi target di efficienza green, che coinvolgono adesso anche le imprese, per finire con l’ingresso della Finlandia nella NATO.

Sullo sfondo, le consuete storie d’impresa, le opinioni degli esperti sui temi d’attualità politico-economica e finanziaria e le preziose rubriche dell’Economia della Conoscenza.